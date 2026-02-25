AI 加速器需求強勁 法人上修台積電 CoWoS 產能預期

快訊

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

受惠輝達GPU、谷歌TPU等人工智慧（AI）加速器需求持續強勁，大型壽險金控旗下投顧最新半導體展望報告指出，經近期供應鏈調查顯示，台積電（2330）及合作夥伴積極擴展CoWoS產能，未來具上修空間。

法人表示，目前預估台積電CoWoS 產能將於2026年底達140kwpm，以支援2027年第1季需求，預期至2027年底，嘉義AP7及台南AP8等達全面運作成熟，CoWoS總產能將達170kwpm。

台積電目前正重新配置舊有的6吋及8吋晶圓廠，並加速在台南及嘉義建立先進封裝中心。

法人認為，台積電AP7將成為2027年主要產量貢獻者之一，屆時計劃量產具備 9.5倍光罩尺寸的CoWoS，將可讓單一封裝整合12個或更多HBM堆疊，對下一代AI晶片極為重要。

台積電先前將先進封裝資本支出從總資本支出占比約10%提升至2026年的20%，其中，不僅擴展CoW產能，也擴展SoIC產能，以因應博通、谷歌等日益增長的需求。

同時，台積電積極規畫下一代CoPoS產能，法人指出，雖然市場先前傳聞CoPoS將延後，但評估台積電仍以2028年進入量產為目標。目前於上半年設立 CoPoS小型生產線，預計2026年下半年有更多規格及產能細節。

展望2027年，法人說，現在討論不同客戶的產能分配仍為時過早，因為台積電通常會在6月左右最終確定產能分配，但預期輝達將持續預訂超過50%總產能以支援產品規畫，谷歌TPU則緊隨在後。

