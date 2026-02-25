聯一光奪歐洲光學大單 2026年營收拚增1成

快訊

中央社／ 台北25日電

光學上游玻璃毛胚廠聯一光去年營收成長近3成，揮軍無人機、車載、機器人、醫療等高毛利應用有成，董事長陳忠政透露，今年斬獲歐州光學巨頭新訂單，加上車載、無人機鏡頭等需求成長，目標2026年營收年成長10%。

聯一光為台灣第一家光學毛胚廠，專注製造光學毛胚開發，製造各種光學玻璃、光學鏡片、透鏡毛胚、稜鏡毛胚，以及加工買賣，近期揮軍無人機、車載、機器人、醫療等高毛利應用有成，也拿下歐州光學大廠訂單。

陳忠政表示，因為聯一光交期短、品質穩定，去年歐美光學巨頭主動聯繫聯一光東莞廠，洽談新訂單合作，聚焦在儀器方面，去年12月已小量出貨，今年新訂單將放大，挹注營運成長。

聯一光今年1月營收新台幣4076.1萬元，年增36.12%，陳忠政表示，今年1月工作天數足，且有年前提前拉貨效應，1、2月預估營收加起來還是比去年同期好，市場需求以儀器類為主，且穩健成長，預估今年和去年營收相比會年成長10%，獲利表現保守預估和去年相當。

聯一光去年營收成長約3成，他表示，2025年獲利都是本業實打實的成果，聯一光大陸客戶數高達200多家，有分散風險優勢，前3大客戶為成都光明、丹陽丹耀、寧波永新。

陳忠政表示，目前新領域中，無人機、機器人占比只有占1、2個百分比，都居於成長趨勢；車載鏡頭營收占比約15%，醫療內視鏡則為15%到20%，今年可進一步成長，看好醫療器材、無人機、機器人、新興AI和車載鏡頭領域都受惠景氣繼續成長。

