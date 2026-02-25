微星科技宣布正式在台發表 Eco 系列智慧充電樁 鎖定三大領域

微星科技（2377）25日宣布正式在台發表 Eco 系列智慧充電樁。作為 「2026 台灣精品獎」唯一獲獎的家用充電設備，Eco 系列不僅展現微星工業設計實力，更象徵品牌從硬體製造成功跨足「智慧移動方案提供者」的戰略佈局。

微星 Eco 系列四大核心亮點。一，品牌肯定：榮獲 2026 台灣精品獎（家用類唯一），建立產品在全球綠能技術中的高端定位。二，軟硬整合：透過 aConnect、eConnect、qConnect 三大平台，將充電設備數位化，實現一站式能源監控與支付營運，切入高毛利的軟體服務市場。

三，市場滲透：首創「三向進線」施工設計，精準解決台灣集合住宅與老舊社區「安裝難度高、配電成本貴」的痛點，加速搶佔換車補電市場。四，對接ESG：具備 Solar Ready 架構，可與家庭太陽能系統無縫對接，並獲 ENERGY STAR 節能認證，符合全球減碳供應鏈需求。

微星指出，旗下Eco系列智慧充電樁，鎖定電動車市場由「里程焦慮」轉向「充電體驗」升級的趨勢，透過軟硬體整合策略，布局居家、社區與商用三大應用場景。