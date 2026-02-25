AI帶動半導體暢旺 韓國成台最大逆差市場

受惠於人工智慧（AI）技術發展帶動半導體需求暢旺，同為半導體相關產業大國的台灣及韓國之間貿易也受到帶動，韓國在國際供應鏈分工下，成為台灣2025年的第2大進口來源國，也是台灣最大貿易逆差市場。

據經濟部國際貿易署統計，台灣2025年對韓國出口金額來到266億美元（約新台幣8379億元），年增28.03%；從韓國進口金額則為636億美元，年增45.61%。台灣對韓國貿易逆差來到370億美元，達到歷史新高。

韓媒「朝鮮日報」引述韓國半導體產業協會專務理事安基鉉（音譯）說法指出，台積電為輝達（Nvidia）、超微（AMD）等全球無廠半導體公司生產AI GPU，助力出口成長；而台灣生產繪圖處理器（GPU）的高頻寬記憶體（HBM）則仰賴韓國，帶動韓國對台出口成長。

因此，觀察進出口品項，在這樣的國際供應鏈分工下，台灣2025年從韓國進口的HBM記憶體金額年增超過8成，部分期間增幅甚至超越200%，成為台灣對韓國貿易逆差加大的主力。

反之，受到AI晶片及高效能運算需求帶動，積體電路（IC）成為台灣在2025年對韓國出口金額最高品項之一，年增率超過2成；非IC電子零組件同樣受惠於AI伺服器及高階載板需求，AI驅動印刷電路板（PCB）、被動軟件等，同樣呈現穩健成長。

此外，在韓國擴建資料中心的需求下，也帶動台灣資通訊及視聽產品出口韓國，出口金額年增達到80%以上，是台灣對韓出口中成長幅度最大的品項之一。