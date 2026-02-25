半導體與AI需求帶動 台菲雙邊貿易2025年走出低迷

歷經連續2年低迷後，台菲雙邊貿易於2025年顯著回升，初步統計顯示台灣為菲律賓第8大貿易夥伴。中華民國駐菲代表處經濟組預期，在半導體與人工智慧（AI）動能支撐下，成長趨勢今年可望延續。

根據菲律賓統計署（PSA）數據，2025年菲律賓自台灣進口總額達47億1967萬美元（約新台幣1481.7億元），占總進口額3.5%，較2024年成長18.6%，在主要進口來源中排名第10位，主要項目為半導體與電子產品、精煉油品及銅金屬。

在菲律賓主要進口來源之中，排在台灣之前者依序為：中國（382億2063萬美元）、南韓（105億7643萬美元 ）、日本（105億1505萬美元）、印尼（101億6407萬美元）、美國（81億924萬美元）、泰國（75億4751萬美元）、新加坡（57億3139萬美元）、越南（56億1825萬美元）和馬來西亞（56億161萬美元）。

出口方面，2025年菲律賓對台灣出口總額為32億8385萬美元，占菲律賓總出口額3.9%，和2024年相比成長22.1%，在主要出口市場中排名第9位，主要項目為精密儀器零組件、電腦儲存設備及其他電子產品。

在菲律賓主要出口市場中，排在台灣之前的國家或地區為：美國（134億3683萬美元）、香港（123億2367萬美元）、日本（115億6650萬美元）、中國（92億9761萬美元）、荷蘭（35億9627萬美元）、新加坡（35億2730萬美元）、德國（33億54.82萬美元）與南韓（32億9102萬美元）。

菲律賓尚未公布2025全年雙邊貿易總額官方數據，但依進出口數字粗略估算，2025年台菲雙邊貿易總額約為80億352萬美元，使台灣成為菲律賓第8大貿易夥伴。

駐菲代表處經濟組組長荀玉蓉分析，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，菲律賓電子產業擔憂供應鏈斷鏈而大幅自台灣進貨，促使台菲雙邊貿易於2022年突破100億美元。但隨後菲國業者調整庫存，導致2023、2024年數字下滑，也使得2025年的貿易成長建立在相對較低的基數之上。

荀玉蓉指出，從產業結構觀察，台菲貿易回升的核心動能仍來自半導體供應鏈。菲律賓在全球分工中主要扮演封裝測試等下游角色，與台灣的晶片設計與製造形成互補關係。在全球AI市場需求成長、推升台灣出口表現之下，菲律賓相關產業同步受惠，反映雙邊貿易高度連動性。

另外，美、日、菲於2024年發起「呂宋經濟走廊」倡議，台灣政府也積極推動參與。若「呂宋經濟走廊」進展順利，將進一步帶動台菲雙邊貿易；然而，當初發起倡議的美、日領導人都已卸任，倡議後續發展存在不確定性。

作為今年工作重心，荀玉蓉表示，經濟組除續推半導體供應鏈合作，也將積極協助台商評估菲律賓作為海外布局基地，並為已落腳菲律賓的台商提供各項服務。

菲律賓鄰近台灣，人口結構年輕、內需市場具潛力，但有台商提醒，台菲貿易前景也取決於菲律賓整體投資環境，特別是政局穩定度及貪腐能否控制。若商界投資信心不足，企業可能偏向短期操作，限制產業深化與貿易成長持續性。

荀玉蓉預期，若全球半導體與AI相關需求延續、菲律賓投資環境改善，台菲雙邊貿易可望維持成長趨勢。