AMD 與 META 宣布6GW 晶片合作協議 台積電等供應鏈受惠

AMD宣布與Meta達成一項為期五年、規模達6GW的客製化AI晶片部署協議，總價值預估約600~1000億美元，首批1GW的標準版與客製版MI450 GPU預計於今年下半年開始量產，作為協議的一部分，AMD向Meta發行了最多1.6億股（約占10%股權）的績效型認股權證，行使條件與AMD的出貨里程碑及股價表現（最高達600美元）掛鉤；分析師認為，二者合作，台積電（2330）等供應鏈將受惠。

法人機構表示本，次AMD與META合作的事件，和2026年10月AMD與OpenAI合作的事件相當，同樣簽署規模達6GW、並附帶10%認股權證的合作案。另外，AMD特別澄清，此次客製化GPU完全針對Meta特定的工作負載打造，與先前宣布的OpenAI合作案並無重疊或衝突。

從這次的合作案可以看出AMD戰略的演進，一開始是AMD首次打入全球最具指標性AI企業OpenAI的核心，證明了AMD的硬體具備挑戰輝達的能力；而在Meta擁有龐大的社群平台的情況下，還願意將6GW 的算力押注在AMD上，這代表AMD的ROCm軟體生態系已經具備應對龐大推論的負載能力。這兩筆交易證明了AMD的「股權換訂單」模式具有高度可複製性，可以讓未來的AI營收成長曲線變得極具能見度。

另外，META才在上周承諾與輝達擴大合作，當時市場一度悲觀認為AMD將被邊緣化，導致其股價短暫承壓。但是，這次META與AMD合作案讓市場重新校正AI需求的邏輯，現在雲端巨頭的策略不是「選單一供應商」，而是「雙線押注」與「供應鏈去風險化」。Meta對輝達的採購著重於推動最先進模型的訓練，並採用其包含CPU、GPU與網路的封閉式全堆疊解決方案；而AMD的MI450架構與Helios機櫃系統，則被Meta針對其特定的推論工作負載進行了深度客製化，以追求更低的總體擁有成本與更高的能源效率。

整體來看，在AI晶片市場上，企業客戶拒絕將晶片定價權完全拱手讓給輝達，同時AMD也藉此確立了其作為「戰略級第二供應商」的不可替代性。