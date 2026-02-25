台積電ADR漲逾4% 投顧：台股關注關稅及輝達財報

快訊

中央社／ 台北25日電

美股收漲，費半指數上漲1.45%，台積電ADR漲4.25%；台股24日大漲927.56點，收在34700.82點，連4個交易日創高，投顧指出，台股短多格局不變，後續仍要觀察輝達財報、關稅風波及美伊核談，變數未明前，市場追價意願或將轉趨保守。

市場再度關注人工智慧（AI）熱潮帶來的潛在利多，美國股市主要指數24日收漲。

道瓊工業指數上漲370.44點或0.76%；標普500指數小漲52.32點或0.77%；那斯達克指數揚升236.41點或1.04%；費城半導體指數上漲118.89點或1.45%。

輝達股價漲0.68%，收192.85美元，台積電美國存託憑證（ADR）漲4.25%，收385.75美元。

台股24日大漲927.56點，為歷史第2大單日漲點，收在34700.82點，連4個交易日創歷史新高，成交值新台幣8370.68億元；台積電盤中最高衝上1975元，終場收在1965元，今年以來不到2個月大漲415元，波段漲幅達26.77%，市場關注是否將衝破2000元大關。

台股24日三大法人同步站在買方，合計買超836.85億元。外資及陸資買超627.33億元，為史上第4大單日買超，投信、自營商也分別加碼56.03億元和153.49億元。

投顧指出，台股指數接連創高，5日均線有撐，短多格局不變，外資連續性買盤，推升指數創高，後續仍要觀察融資增幅速度，與法人追價買盤持續性。

展望後續，台股仍觀察3件大事，第一是輝達財報公布，得看GB晶片產能如何、新一代Rubin進度，毛利率是否提升；第二是關稅風波，既然歐洲已暫緩協議，其他國家是否跟進，或是有新的關稅上路，導致貿易障礙升級。第三是本週的美伊核談，關係到地緣政治的火種能否熄滅，在變數沒交代清楚前，市場追價意願或將轉趨保守。

