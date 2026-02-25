代工一哥 鴻海緊跟川普政策

鴻海（2317）持續擴大在美投資，並緊跟美國總統川普的美國製造政策。法人看好，鴻海透過強化美國布局，有助拉近與輝達、蘋果這兩大客戶的關係，並迎來更多訂單，推升營運持續成長。

鴻海美國投資動作一波波，在去年11月底宣布在未來四年，規劃在美國威斯康辛州投資5.69億美元（約新台幣178.7億元），為當地創造近1,400個新的工作機會，鴻海在威州累積投資超過20億美元（超過新台幣628億元），持續擴大AI基礎設施，成為美國布局的領導廠商，擴大在全球AI伺服器的版圖。這是鴻海美國布局最新的投資進度。

鴻海表示，擴大在威州的製造版圖，是為了滿足美國客戶不斷增長的需求，並強化美國本土供應鏈，支持資料管理創新，建立新一代技術韌性。

鴻海產品長暨美國地區總經理蕭才祐表示：「隨著對數據基礎設施的需求持續增長，在美國鴻海會努力滿足客戶彈性且大規模的需求。威州的員工占鴻海在美國員工總數近四分之一，在2030年前將翻倍成長。」