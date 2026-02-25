快訊

台南南化區發生規模4.3地震 有感搖晃持續時間短

代工一哥 鴻海緊跟川普政策

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海（2317）持續擴大在美投資，並緊跟美國總統川普的美國製造政策。法人看好，鴻海透過強化美國布局，有助拉近與輝達、蘋果這兩大客戶的關係，並迎來更多訂單，推升營運持續成長。

鴻海美國投資動作一波波，在去年11月底宣布在未來四年，規劃在美國威斯康辛州投資5.69億美元（約新台幣178.7億元），為當地創造近1,400個新的工作機會，鴻海在威州累積投資超過20億美元（超過新台幣628億元），持續擴大AI基礎設施，成為美國布局的領導廠商，擴大在全球AI伺服器的版圖。這是鴻海美國布局最新的投資進度。

鴻海表示，擴大在威州的製造版圖，是為了滿足美國客戶不斷增長的需求，並強化美國本土供應鏈，支持資料管理創新，建立新一代技術韌性。

鴻海產品長暨美國地區總經理蕭才祐表示：「隨著對數據基礎設施的需求持續增長，在美國鴻海會努力滿足客戶彈性且大規模的需求。威州的員工占鴻海在美國員工總數近四分之一，在2030年前將翻倍成長。」

美國 鴻海

延伸閱讀

川普笑稱「怕被彈劾」邀請演說 奪金女子冰球隊婉拒出席國情咨文

電影惹到川普？《忌念日：極權元年》劇情有玄機　北美片商急速冷處理

川普關稅變局 蔣萬安呼籲賴清德總統首要關鍵是這10字

川普3月底訪陸與習近平會晤？大陸外交部：目前沒有可提供的訊息

相關新聞

拍板董座人事案！欣興董座曾子章退休 由聯電簡山傑出任

PCB載板龍頭欣興（3037）今日召開董事會並拍板董座人事案後續，前董座暨集團策略長曾子章退休，由聯華電子（2303）股...

台積電受益最大！艾司摩爾EUV效能進化 技術全解密

全球微影設備龍頭艾司摩爾（ＡＳＭＬ）宣布，已找到方法強化晶片製造設備的光源功率，預計可在二○三○年底前讓晶片產量提升最多...

蘋果Mac Mini移回美國製造 委託鴻海休士頓廠區生產

蘋果擴大美國製造，鴻海扮演重要夥伴。華爾街日報報導，蘋果首度揭露鴻海位在美國德州的休士頓廠，該廠正在生產AI伺服器，同時...

代工一哥 鴻海緊跟川普政策

鴻海持續擴大在美投資，並緊跟美國總統川普的美國製造政策。法人看好，鴻海透過強化美國布局，有助拉近與輝達、蘋果這兩大客戶的...

雙A 在德銷售禁令未解

華碩（2357）、宏碁日前遭諾基亞（NOKIA）在德國發起專利訴訟，使當地銷售網站暫時關閉，目前重新上線，桌上型電腦及筆...

光寶科商用落地 成效顯現

電源大廠光寶科（2301）將以「AI-Driven 5G: Enabling Trusted, Resilient Ne...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。