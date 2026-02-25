ASML秀新技術 帆宣滿手單躋身大贏家

半導體微影設備龍頭艾司摩爾（ASML）新技術大進擊，能在2030年前讓晶片產量較現階段增加五成。消息人士透露，台廠當中，帆宣（6196）在艾司摩爾這項新技術產品扮演要角，供應關鍵元件，隨著艾司摩爾新機台後市銷售看俏，帆宣將成為大贏家。

帆宣昨（24）日低調表示，不評論單一客戶。惟帆宣董事長透露，在建廠工程及設備訂單湧進的挹注下，帆宣在手訂單金額創新高，預估這一波榮景要讓帆宣忙到2028年。

帆宣是艾司摩爾極紫外光（EUV）機台次系統模組代工廠，更是艾司摩爾亞洲最大的供應商。帆宣在艾司摩爾的供應商代碼（vendor code）排名相當前面，可以稱得上是重量級的供應商。

高新明說，受惠於台灣先進封裝設備出貨放量，加上美國、日本、德國及新加坡的晶圓廠建廠工程陸續啟動，推升帆宣在手訂單創新高。因應客戶新建廠及擴產需求續旺，帆宣南科六廠去年下半年已加入設備生產陣容。

帆宣先前在法說會中揭露，跟著半導體先進製程和先進封裝的投資趨勢走，客戶端已經在洽談2028年的訂單。繼CoWoS設備放量之後，帆宣已掌握三家大廠的面板級先進封裝CoPoS的研發用初期訂單，等於是拿到入門票。

帆宣創立之初，雖然是從設備代理起家，經過38年的成長與發展，已發展成為一家全方位發展的半導體整合服務公司，不僅是晶圓大廠的重要廠務供應商，早在20年前便投入資源開始設備製造與研發，無論在半導體或是面板設備，都扮演舉足輕重角色。

帆宣除了是艾司摩爾極紫外光機台次系統模組代工廠，也是美商應用材料的設備代工供應鏈。

帆宣並與ToK東京應化、AIM Teah等公司布局先進封裝設備市場合作已十年，近二年搭上業務大幅成長的CoWoS順風車，帆宣負責承接業務、機台的製造、以及維修服務，2024年開始放量出貨。