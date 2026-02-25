蘋果Mac Mini移回美國製造 委託鴻海休士頓廠區生產

蘋果擴大美國製造，鴻海（2317）扮演重要夥伴。華爾街日報報導，蘋果首度揭露鴻海位在美國德州的休士頓廠，該廠正在生產AI伺服器，同時，蘋果規劃持續擴大美國製造產能，預定今年底將在德州生產Mac Mini等其他蘋果產品，呼應川普政府美國製造政策。

在美國生產Mac Mini的計畫，是蘋果最新的美國投資之一，即去年8月蘋果宣布、在四年於美國投資6,000億美元承諾的一環，以換取川普政府的關稅豁免的氛圍。

蘋果營運長薩比汗（Sabih Khan）透露，將把部分Mac Mini桌上型電腦的生產從亞洲移回美國，並由鴻海集團的休士頓廠區生產，預定今年稍後啟動。

薩比汗在帶領華爾街日報記者，首度公開導覽鴻海集團位於休士頓北部的廠區兩幢主要建築時，透露這項計畫。這兩幢建築其中一幢用於組裝蘋果的AI伺服器，另一幢目前是空曠倉庫，將改建為22萬平方英尺的Mac Mini製造場地。他說，蘋果將繼續在亞洲生產Mac Mini，但隨著美國組裝線產能逐步提升，將能夠滿足美國的需求。蘋果也正擴張休士頓廠區，將納入一座新的先進製造訓練中心，目標是教導其部分製造技能給學生、供應商員工及其他人。

蘋果已與鴻海合作，在休士頓建立一條小型組裝產線，用於生產AI伺服器，每小時生產約十台伺服器，將被用於驅動蘋果未來將加入自家硬體產品的AI功能。現在，蘋果又規劃在美國生產Mac Mini的計畫，是該公司最新的美國投資之一，以換取川普政府的關稅豁免。

蘋果也利用自身龐大的採購能力，推動美國晶片生產，包括承諾今年計劃向台積電的亞利桑那廠購買超過1億顆晶片，也間接透過向台積電等公司向環球晶採購晶圓。環球晶去年已在德州謝爾曼開設一家新的矽晶圓廠。

至於針對要在美國製造iPhone需要具備什麼條件？沙比汗則說，我們非常專注於那些，對未來創新至關重要的事物，以及隨時間推移，能使我們產品差異化的事物。這就是我們在這裡合作與投資的重點，包括零組件、次組合系統，以及先進晶圓。