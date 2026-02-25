亞馬遜與Meta同步啟動大投資 催動代工需求 台鏈進補

亞馬遜與Meta同步啟動大投資，總金額可望逾千億美元，業界看好後續將催動龐大的AI伺服器代工需求，鴻海（2317）、緯穎（6669）、廣達（2382）、緯創（3231）、英業達（2356）等協力廠後市跟著旺；伴隨AI晶片需求同步大增，台積電（2330）、日月光投控（3711）等也將受惠。

鴻海現為全球最大AI伺服器代工廠，相關營收在2025年約占整體營收20%到24%，美系外資預估，2026年占比可望拉升至35%左右。

緯穎與亞馬遜合作關係密切，亞馬遜擴大投資，有助帶動緯穎今年業績再創新高。法人指出，緯穎目前與亞馬遜的合作ASIC伺服器已經步入Trainium3 UltraServer世代，主攻系統整合為主的L10。

隨著亞馬遜大力布建AI基礎建設，法人看好，緯穎今年有望挑戰賺至少30個股本起跳。

廣達同步迎來營運新動能。廣達預期，今年AI相關業務可望年增三位數百分比，亦即較去年翻倍增長。

緯創則積極搶進各大CSP及伺服器品牌市場，在L6至L11等不同等級的伺服器規格都有布局，並已開始投入輝達新一代Vera Rubin架構的AI伺服器研發。（編譯季晶晶、陳苓、記者蕭君暉、蘇嘉維）