亞馬遜與Meta同步啟動大投資 催動代工需求 台鏈進補

經濟日報／ 本報綜合報導
亞馬遜與Meta同步啟動大投資，總金額可望逾千億美元，業界看好後續將催動龐大的AI伺服器代工需求。 路透
亞馬遜與Meta同步啟動大投資，總金額可望逾千億美元，業界看好後續將催動龐大的AI伺服器代工需求。 路透

亞馬遜與Meta同步啟動大投資，總金額可望逾千億美元，業界看好後續將催動龐大的AI伺服器代工需求，鴻海（2317）、緯穎（6669）、廣達（2382）、緯創（3231）、英業達（2356）等協力廠後市跟著旺；伴隨AI晶片需求同步大增，台積電（2330）、日月光投控（3711）等也將受惠。

鴻海現為全球最大AI伺服器代工廠，相關營收在2025年約占整體營收20%到24%，美系外資預估，2026年占比可望拉升至35%左右。

緯穎與亞馬遜合作關係密切，亞馬遜擴大投資，有助帶動緯穎今年業績再創新高。法人指出，緯穎目前與亞馬遜的合作ASIC伺服器已經步入Trainium3 UltraServer世代，主攻系統整合為主的L10。

隨著亞馬遜大力布建AI基礎建設，法人看好，緯穎今年有望挑戰賺至少30個股本起跳。

廣達同步迎來營運新動能。廣達預期，今年AI相關業務可望年增三位數百分比，亦即較去年翻倍增長。

緯創則積極搶進各大CSP及伺服器品牌市場，在L6至L11等不同等級的伺服器規格都有布局，並已開始投入輝達新一代Vera Rubin架構的AI伺服器研發。（編譯季晶晶、陳苓、記者蕭君暉、蘇嘉維）

亞馬遜 伺服器 AI

延伸閱讀

亞馬遜端新碳權類型 主攻運輸業與超級污染物

歐洲最強火箭發射成功 送亞馬遜32顆衛星入軌

緯穎、世芯 權證四檔迎順風

緯穎同步擴充台、美產能 德州廠投資逾1億美元、台南租廠到位

相關新聞

拍板董座人事案！欣興董座曾子章退休 由聯電簡山傑出任

PCB載板龍頭欣興（3037）今日召開董事會並拍板董座人事案後續，前董座暨集團策略長曾子章退休，由聯華電子（2303）股...

Meta、亞馬遜啟動AI大投資 分別規劃採購超微晶片並取得股權、興建資料中心

北美兩大雲端服務供應商（CSP）亞馬遜與Meta同步啟動大投資，亞馬遜規劃投資120億美元，在美國路易斯安那州興建資料中...

台積電受益最大！艾司摩爾EUV效能進化 技術全解密

全球微影設備龍頭艾司摩爾（ＡＳＭＬ）宣布，已找到方法強化晶片製造設備的光源功率，預計可在二○三○年底前讓晶片產量提升最多...

亞馬遜與Meta同步啟動大投資 催動代工需求 台鏈進補

亞馬遜與Meta同步啟動大投資，總金額可望逾千億美元，業界看好後續將催動龐大的AI伺服器代工需求，鴻海、緯穎、廣達、緯創...

ASML秀新技術 2030年晶片產量激增五成 台積電吞大力丸

全球半導體微影設備龍頭艾司摩爾（ASML）端出重磅新技術，能在2030年前讓晶片產量較現階段增加五成。業界看好，艾司摩爾...

ASML秀新技術 帆宣滿手單躋身大贏家

半導體微影設備龍頭艾司摩爾（ASML）新技術大進擊，能在2030年前讓晶片產量較現階段增加五成。消息人士透露，台廠當中，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。