Meta、亞馬遜啟動AI大投資 分別規劃採購超微晶片並取得股權、興建資料中心

北美兩大雲端服務供應商（CSP）亞馬遜與Meta同步啟動大投資，亞馬遜規劃投資120億美元，在美國路易斯安那州興建資料中心；Meta則預計在未來五年內採購價值上看千億美元的超微AI晶片，且Meta最多可持有超微10%股權。

亞馬遜與Meta的投資金額總計高達逾1,000億美元，業界直呼：「AI大支出與大咖閉環交易又來了」。

亞馬遜表示，將於路易斯安那州西北部建立資料中心園區，預計將創造540個全職工作職缺，並帶動包括電工與暖通空調技術人員在內的支援性工作機會。

亞馬遜透露，將承擔此項目的100%建設成本，並與西南電力公司合作，確保所需電力基礎設施到位。亞馬遜本月發布財報時預估，今年資本支出將達2,000億美元，遠高於2025年的1,310億美元。

Meta則將大買超微AI晶片。超微執行長蘇姿丰透露，將提供算力6GW（10億瓦）的晶片給Meta，首批是超微即將問世MI450旗艦繪圖處理器（GPU），將在今年下半出貨1GW，整筆交易案長達五年。

路透估計，這些晶片總值達600億美元，華爾街日報則估計，整起交易價值超過1,000億美元，激勵AMD早盤股價一度大漲8%。

兩家公司表示，協議還包含Meta將收到認股權證，能分階段收購超微股票，最多可買1.6億股，約當10%股權。

這個以股票換晶片的協議，是AI業界最新一起閉環交易。如同超微去年10月與OpenAI敲定的合約，當時超微也讓OpenAI最多認購10%自家股權。

這也顯示超微正緊追輝達，輝達上周才與Meta敲定合約，要供應晶片給Meta。

隨著AI帶動對晶片與相關基礎設施需求升溫，科技業今年合計承諾資本支出至少6,300億美元，但市場日益憂心AI熱潮可能形成泡沫。此外，資料中心對電網造成壓力及大量用水需求，也引發部分社區反彈。

對此，亞馬遜表示，將設立4億美元基金，用於改善當地水利基礎設施，以抵銷設施可能帶來的影響，並強調僅將水用於冷卻及其他必要用途。