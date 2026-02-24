韓國酷澎個資事件波及20萬台灣帳號 補償千元折價券

南韓電商酷澎去年爆發個資事件，經第三方資安公司鑑識確認，約20萬個酷澎台灣帳號的用戶資料曾遭未授權接觸。酷澎表示，實際被儲存的台灣帳號資料僅1筆，且未涉及高度敏感資訊，仍提出總額逾新台幣2億元補償方案，每名受影響台灣用戶可獲1000元購物折價券。

數發部數產署今天晚間發布新聞稿表示，酷澎（Coupang）去年11月發生個資外洩事件，即於第一時間要求酷澎台灣針對事件說明、提供調查進展，釐清是否影響酷澎台灣用戶。

酷澎今天晚間在官網發新聞稿指出，2025年11月29日公告個資事件中，起因酷澎韓國一名前員工竊取酷澎韓國用戶帳號中的客戶資料；在此事件公告初期，無證據顯示酷澎台灣用戶帳號受影響，但仍持續調查。

酷澎指出，資安公司麥迪安（Mandiant）調查顯示，此名前員工在同一事件中未授權行為，包含接觸約20萬個酷澎台灣帳號的用戶資料，鑑識分析識別出此名前員工儲存的資料，包含1個酷澎台灣用戶帳號的資料。

調查發現，第三方鑑識與資安專家已確認此次事件遭接觸的客戶資料，僅限基本聯絡與訂單資訊，包括客戶姓名、電郵地址、電話號碼、配送地址以及有限的訂單記錄；沒有任何財務或支付資訊、登入憑證例如密碼，或政府核發的身分證件資料曾遭接觸。

另外，所有已知曾被此名前員工用於此次事件中的設備，均已追回，並接受完整鑑識分析。經由麥迪安確認，此名前員工曾儲存約3000個酷澎韓國用戶資料以及1個酷澎台灣帳號的用戶資料，且後續已刪除上述資料。

酷澎指出，目前沒有證據顯示任何經存取的客戶資料曾被他人閱覽、分享或轉移給任何第三人；也沒有任何客戶資料遭到濫用。該名前員工用以存取系統的管道已於2025年11月即完成封堵與修補，不再對酷澎客戶資料構成任何風險。

酷澎表示，面對此次事件，將通知受影響的酷澎台灣客戶，並依據適用的台灣法律，確實履行本事件相關所有義務。酷澎宣布，將提供總金額超過新台幣2億元的補償方案，每名受影響的客戶將獲得總價值1000元酷澎購物折價券；自今年3月8日起，受影響的客戶可查閱折價券相關資訊及使用方式。