針對個資外洩 Coupang酷澎台灣提出總金額2億元補償方案

Coupang酷澎在2025年11月底爆發數千萬筆個資外洩事件，近期也證實台灣有約20多萬筆個資受影響。酷澎台灣今晚公告，將直接通知受影響的酷澎台灣客戶，將提供總金額超過2億元的補償方案，每位受影響的客戶將獲得總價值1,000元的酷澎購物折價券，效期自今年3月8日至6月7日。

酷澎韓國去年底爆發前員工竊取酷澎韓國客戶相關資料。酷澎台灣指出，事件公告之初，並沒有任何證據顯示酷澎台灣的用戶帳號受到影響。但透過委任的鑑識與資安業者Mandiant與Palo Alto Networks調查，其中Mandiant調查顯示，該名前員工在同一事件中的未授權行為亦包含接觸了約20萬個酷澎台灣帳號的用戶資料。其中，Mandiant提出與鑑識證據相符的資料被保存總數，約有3,000個酷澎韓國的用戶與1個酷澎台灣帳號的用戶。

酷澎台灣強調，第三方鑑識與資安專家已經確認本次事件遭接觸的客戶資料僅限基本聯絡與訂單資訊，包括客戶姓名、電郵地址、電話號碼、配送地址以及有限的訂單記錄。沒有任何財務或支付資訊、登入憑證（例如密碼）或政府核發的身分證件資料曾遭接觸。且經由Mandiant確認，後續已刪除上述資料。

酷澎台灣表示，透過多家資安公司持續監控暗網、深網、Telegram、中國大陸通訊平台以及其他論壇，目前沒有任何客戶資料遭到濫用。在收到調查發現後，酷澎台灣均立即通知數位發展部，針對後續相關事宜推動，也將持續與數位發展部保持密切合作。相關官網公告：https://tw.coupangcorp.com/archives/5954/