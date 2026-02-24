力積電：變更現增發行GDR資金運用計畫 對股東有益

晶圓代工廠力積電董事會今天決議變更民國111年度現金增資發行新股參與發行海外存託憑證（GDR）資金運用計畫，力積電表示，將有助於健全財務體質，並提升整體資源運用效率，對股東權益有正面助益。

力積電公告表示，原現增計畫用途為支應購置銅鑼廠第一期機器設備所需資金，以擴張產能、提升國際競爭力，並滿足客戶需求。但在建廠期間，面臨中國大陸同業積極擴充成熟製程代工市場產能及削價競爭的挑戰。

此外，全球經濟持續受到高通膨、高利率及戰爭陰影等不利因素影響，導致下游消費性電子需求疲弱。力積電決定調整產能規劃，放緩設備採購進度，並逐步擴展AI相關應用產品加以因應。但因銅鑼廠第一期面臨產能規模與原定目標尚有落差及攤提折舊窘境，導致力積電產生虧損。

力積電表示，考量全球記憶體市場因AI應用而呈現供不應求，為加速提升記憶體製程技術及改善財務結構，115年2月10日董事會決議出售銅鑼廠廠房及廠務設施予美光（Ｍicron Technology）及其全球子公司和關聯公司，預計於今年第2季支付餘額後，將正式停止所有機器設備相關採購作業。

力積電指出，由於差異金額已達「發行人募集與發行海外有價證券處理準則」第11條第1項第6款規定，擬變更原計畫。

力積電表示，這次計畫變更後，可顯著減輕銅鑼廠第一期因初期產能利用率未達預期所產生的閒置產能成本，並透過資產處置優化資產周轉率與現金流。

為優化生產基地配置，力積電已採購設備將採分階段方式，由銅鑼廠區移轉至新竹現有廠區整合，透過生產基地集中化管理，預計將能更有效驅動營收貢獻並提升營運綜效。

力積電指出，這次變更案是配合公司戰略轉型，隨處分銅鑼廠同步終止原建廠計畫。這將活化資產配置並優化資產週轉率，同時減輕折舊對損益的侵蝕。

力積電表示，將藉此契機，透過資源重組淘汰低效益產線，轉向具高成長動能的產品組合，以減輕成熟製程市場波動的風險。這將有助於健全財務體質，並提升整體資源運用效率，對股東權益實有正面助益。

力積電指出，變更案業經董事會今天決議通過，後續將依法函報中央銀行核准，並提請4月10日股東會追認。變更案執行進度將視主管機關核准時點調整，預計於115年第2季執行完畢。