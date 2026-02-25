雙A 在德銷售禁令未解

快訊

台南南化區發生規模4.3地震 有感搖晃持續時間短

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

華碩（2357）、宏碁日前遭諾基亞（NOKIA）在德國發起專利訴訟，使當地銷售網站暫時關閉，目前重新上線，桌上型電腦及筆電產品仍尚未全面恢復，必須經德國法院判決，才有機會重新上線銷售。

諾基亞日前就高效率影像編碼（HEVC）編解碼器權利金，對華碩與宏碁提起訴訟，成功讓德國法院發布禁制令，禁止華碩和宏碁在德國銷售部分筆電與桌電裝置。

除了有庫存的零售商能繼續銷售裝置，華碩和宏碁無法在庫存耗盡後進口新裝置或補貨，除非禁制令撤銷。

目前華碩德國網站重新提供客戶下載驅動程式及BIOS軟體更新等，下架桌上型電腦及筆電等相關產品；宏碁德國網路商店上線後，公告指出部分產品在德國無法提供銷售，因此不提供部分型號產品資訊。

針對德國法院日前祭出的禁制令，宏碁表示已完成技術迴避設計準備，可依法恢復供應，將市場影響降至最低，多項產品類別（包括顯示器、路由器、電動滑板車及配件）不受影響可持續銷售。

華碩日前則指出，在德國的所有售後服務均正常運作，正在評估並採取進一步的法律行動，盡快達成公平的解決方案。

德國 華碩 宏碁

