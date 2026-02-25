光寶科商用落地 成效顯現

電源大廠光寶科（2301）將以「AI-Driven 5G: Enabling Trusted, Resilient Networks」為主題，參展MWC 2026，聚焦AI與5G技術的深度整合，展出光寶攜手全球生態系夥伴，加速5G商用落地與垂直產業應用的最新成果，搶攻商機。

光寶預計展出多項已完成實際部署的合作案例，涵蓋歐洲、台灣、日本與韓國等關鍵市場。包括與生態系夥伴宏達電旗下HTC G REIGNS攜手完成德國5G商業應用與商轉成果，展示結合AI邊緣運算技術的5G專網通訊整合方案在企業與沉浸式應用場域的價值。

光寶科與台灣5G核心網路廠商ATAYA合作，在台灣完成運動體育場域5G核心網，以及與韓國5G核心網路夥伴Flectory於工廠端的5G專網應用與布建成果，凸顯5G專網在垂直產業中的穩定性與可擴展性。並展示多項基於輝達（NVIDIA）平台AI RAN通訊解決方案，大幅提升基頻處理能力。

光寶科累計去年前三季稅後純益113億元，年增27%，每股純益4.94元。