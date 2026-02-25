快訊

台南南化區發生規模4.3地震 有感搖晃持續時間短

光寶科商用落地 成效顯現

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

電源大廠光寶科（2301）將以「AI-Driven 5G: Enabling Trusted, Resilient Networks」為主題，參展MWC 2026，聚焦AI與5G技術的深度整合，展出光寶攜手全球生態系夥伴，加速5G商用落地與垂直產業應用的最新成果，搶攻商機。

光寶預計展出多項已完成實際部署的合作案例，涵蓋歐洲、台灣、日本與韓國等關鍵市場。包括與生態系夥伴宏達電旗下HTC G REIGNS攜手完成德國5G商業應用與商轉成果，展示結合AI邊緣運算技術的5G專網通訊整合方案在企業與沉浸式應用場域的價值。

光寶科與台灣5G核心網路廠商ATAYA合作，在台灣完成運動體育場域5G核心網，以及與韓國5G核心網路夥伴Flectory於工廠端的5G專網應用與布建成果，凸顯5G專網在垂直產業中的穩定性與可擴展性。並展示多項基於輝達（NVIDIA）平台AI RAN通訊解決方案，大幅提升基頻處理能力。

光寶科累計去年前三季稅後純益113億元，年增27%，每股純益4.94元。

5G 光寶科 AI

延伸閱讀

經典賽／王建民「飄髮」撞臉金希澈！韓媒也撰文轉發

00735績效封王！近1年報酬率衝90.38% 法人看好吃滿台、韓股記憶體利多

烏克蘭被俘朝鮮士兵想去韓國 首爾態度遲疑

世男籃資格賽／台灣主場抗韓 劉錚盼放下包袱

相關新聞

拍板董座人事案！欣興董座曾子章退休 由聯電簡山傑出任

PCB載板龍頭欣興（3037）今日召開董事會並拍板董座人事案後續，前董座暨集團策略長曾子章退休，由聯華電子（2303）股...

台積電受益最大！艾司摩爾EUV效能進化 技術全解密

全球微影設備龍頭艾司摩爾（ＡＳＭＬ）宣布，已找到方法強化晶片製造設備的光源功率，預計可在二○三○年底前讓晶片產量提升最多...

ASML秀新技術 2030年晶片產量激增五成 台積電吞大力丸

全球半導體微影設備龍頭艾司摩爾（ASML）端出重磅新技術，能在2030年前讓晶片產量較現階段增加五成。業界看好，艾司摩爾...

ASML秀新技術 帆宣滿手單躋身大贏家

半導體微影設備龍頭艾司摩爾（ASML）新技術大進擊，能在2030年前讓晶片產量較現階段增加五成。消息人士透露，台廠當中，...

蘋果Mac Mini移回美國製造 委託鴻海休士頓廠區生產

蘋果擴大美國製造，鴻海扮演重要夥伴。華爾街日報報導，蘋果首度揭露鴻海位在美國德州的休士頓廠，該廠正在生產AI伺服器，同時...

代工一哥 鴻海緊跟川普政策

鴻海持續擴大在美投資，並緊跟美國總統川普的美國製造政策。法人看好，鴻海透過強化美國布局，有助拉近與輝達、蘋果這兩大客戶的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。