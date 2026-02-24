欣興今年度資本支出拉升逾33% 估至340億元

載板龍頭欣興（3037）公司今日董事會決議通過將2026年資本預算由約新台幣254億元，再增加約新台幣86億元，增加後總金額約為新台幣340億元；及通過將2027進機之長交期設備採購訂單金額約新台幣25億元，再增加約新台幣67億元，增加後總金額約為新台幣92億元。按照相關數據欣興今年度資本支出拉升逾33%。

欣興說明，2026年增加約新台幣86億元及2027年約新台幣67億元。資金來源：自有資金及銀行融資。具體目的：主係配合營運需求，新建廠房並提升製程能力。

欣興指出，前述各項資本預算及長交期設備採購作業之執行，將依客戶需求、市場狀況等情形彈性調整，實際支付金額依執行進度及付款條件決定之。