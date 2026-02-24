欣興賣湖口廠辦給矽格 初估獲利逾3億元
欣興（3037）今日公告賣湖口土地給矽格，初估獲利逾3億元，實際處分利益尚待交易完成後並扣除相關稅費後入帳。公司說明提升資產運用效益。
欣興公告處分建物：新竹縣湖口鄉光復北路65號，土地：新竹縣湖口鄉中興段新興小段104地號，交易單位數量：土地總面積1,784.75坪，建物8,502.57坪，其他設備一批，交易總金額：土地，廠房及其他設備新台幣 1,540,000,000 元(含營業稅)交易對象為矽格。
欣興說明預計處分利益： 3億841萬3,600元(實際處分利益尚待交易完成後並扣除相關稅費後入帳)。
