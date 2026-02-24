AI、ASIC 與HPC需求殷切 矽格斥15.4億元購廠擴產

IC封測業者矽格（6257）2月24日召開董事會，通過向欣興（3037）電子股份有限公司購置位於湖口工業區廠房，交易總金額為新台幣15.4億元。矽格指出，此廠房將整合3A，包括先進測試技術、自動化、AI智慧工廠等，滿足AI、ASIC、Automotive等客戶群日益增加的出貨需求。

矽格表示，近期AI、ASIC及HPC相關客戶群需求殷切，公司看好未來幾年這類相關應用帶動半導體晶片銷售成長，預料將有更多來自於3A所帶動的訂單。

矽格先期投資廠房及設備，並整合3A科技協助客戶抓緊3A商機。公司說明，購買此廠房後將加入原湖口一廠共同服務客戶，預計湖口二廠將在2026年下半年加入營運生產，且今年資本支出預算已於1月陸續開出採購訂單，隨著設備陸續到位，將快速且精準的滿足客戶長期成長需求。