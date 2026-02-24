聽新聞
0:00 / 0:00
矽格買下欣興湖口廠作為湖口二廠 下半年投入營運搶先進測試商機
IC封測廠矽格公司（6257）今日舉行董事會，通過向欣興購置位於湖口工業區廠房，交易總金額為新台幣15.4億。此廠房將整合3A：先進測試技術(Advance Test technology)、自動化(Automation) 、AI智慧工廠(AI Factory)，滿足AI、ASIC、Automotive 等客戶群日益增加的出貨需求。
矽格公司表示，近期AI、ASIC及HPC相關客戶群需求殷切，公司看好未來幾年這類相關應用帶動半導體晶片銷售成長，預料將有更多來自於3A所帶動的訂單。矽格先期投資廠房及設備，並整合3A科技協助客戶抓緊3A商機。
矽格公司近一步表示，購買此廠房後將加入原湖口一廠共同服務客戶，預計湖口二廠將在2026年下半年加入營運生產。且2026年資本支出預算已於1月陸續開出採購訂單，隨著設備陸續到位，將快速且精準的滿足客戶長期成長需求。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。