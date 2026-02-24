快訊

矽格買下欣興湖口廠作為湖口二廠 下半年投入營運搶先進測試商機

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
矽格買下欣興湖口廠作為湖口二廠，下半年投入營運，搶先進測試商機。示意圖。圖／本報資料照片
矽格買下欣興湖口廠作為湖口二廠，下半年投入營運，搶先進測試商機。示意圖。圖／本報資料照片

IC封測廠矽格公司（6257）今日舉行董事會，通過向欣興購置位於湖口工業區廠房，交易總金額為新台幣15.4億。此廠房將整合3A：先進測試技術(Advance Test technology)、自動化(Automation) 、AI智慧工廠(AI Factory)，滿足AI、ASIC、Automotive 等客戶群日益增加的出貨需求。 

矽格公司表示，近期AI、ASIC及HPC相關客戶群需求殷切，公司看好未來幾年這類相關應用帶動半導體晶片銷售成長，預料將有更多來自於3A所帶動的訂單。矽格先期投資廠房及設備，並整合3A科技協助客戶抓緊3A商機。

矽格公司近一步表示，購買此廠房後將加入原湖口一廠共同服務客戶，預計湖口二廠將在2026年下半年加入營運生產。且2026年資本支出預算已於1月陸續開出採購訂單，隨著設備陸續到位，將快速且精準的滿足客戶長期成長需求。

