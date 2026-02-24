電信三雄親征MWC 總經理率團取經

快訊

中央社／ 台北24日電

2026世界行動通訊大會（MWC）將登場，中華電信總經理林榮賜、台灣大哥大總經理林之晨、遠傳總經理井琪都將率領高層經營團隊參與MWC，聚焦AI與智慧連結應用，深化國際合作布局。

2026世界行動通訊大會（MWC）將於3月2日至5日在西班牙巴塞隆納登場，此屆大會以The IQ Era為主軸，聚焦AI與智慧連結如何成為驅動產業升級的底層動能。

中華電信將由林榮賜率領高層親赴MWC；台灣大哥大表示，林之晨今年將率領資訊長蔡祈岩、個人用戶事業商務長林東閔、企業服務事業商務長朱曉幸、行銷暨營運支援副總陳麗郁等經營團隊參與MWC，期間台灣大將與諾基亞簽署「AI行動網路與新ESG合作備忘錄」，並與愛立信以及低軌衛星技術、資安解決方案等國際大廠交流。

台灣大哥大表示，今年更以全台首創「5G智慧消防輔助救援系統」獲國際肯定，入圍2026MWC全球行動通訊大會GLOMO Awards獎項，該系統整合5G專網、3D即時建模、高精度室內定位與生命監測4大核心技術，實現火場數據透明化與消防行動即時化。

台灣大哥大表示，自2023年起即與諾基亞展開多階段合作，陸續簽署ESG（環境保護、社會責任、公司治理）、5G與新創服務等合作備忘錄，推動行動網路在效能、永續與應用層面的持續演進。2025年，雙方擴大導入AI智慧節能應用，帶動台灣大全年無線網路新增節電超過2400萬度；同時，雙方投入網路數位分身（Network Digital Twin）相關AI解決方案驗證，更完成全台首例5G Advanced上行發射切換（UL TxSwitching）技術驗證。

遠傳則表示，持續深化5G技術布局，接軌國際電信產業最新發展，井琪將率領技術團隊與會，並攜手愛立信（Ericsson）、手機大廠OPPO，於會中展出業界首創5G獨立組網（Standalone, SA）網路切片應用案例，展現台灣在5G應用與生態系整合上的創新能量。

台灣大哥大 中華電信 遠傳

