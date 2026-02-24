拍板董座人事案！欣興董座曾子章退休 由聯電簡山傑出任

PCB載板龍頭欣興（3037）今日召開董事會並拍板董座人事案後續，前董座暨集團策略長曾子章退休，由聯華電子（2303）股份有限公司總經理簡山傑出任欣興董座暨集團策略長。簡山傑並兼任ESG委員會以及永續營運暨提名委員會委員。

欣興在過年前公告公司法人董事改派代表人與董事長異動引發關注，當時聯電法人董事由曾子章改派為聯華電子股份有限公司財務處執行處長陳韻郁。

欣興先前已提到，「曾董事長因屆齡退休及世代交替的需要，聯電改派法人董事。曾董事長多年來的卓越貢獻與領導，將欣興帶領至全球第一，我們表達最誠摯的敬意與感謝。聯電是欣興長期主要股東，支持任何對公司有正面助益的經營團隊調整，並致力現有經營團隊順利傳承」。