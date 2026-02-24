創見亮相embedded world 2026 深化工業儲存、穩定供應關鍵應用

快訊

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

全球嵌入式系統、物聯網與電子技術領域最具指標的年度盛會embedded world 2026將於3月10日至12日在德國紐倫堡盛大舉行，作為嵌入式記憶體解決方案的領導品牌，創見（2451）資訊將展示完整的嵌入式儲存與記憶體技術產品，滿足企業對系統運行效能的優化需求，並透過卓越的長期供貨規劃與產品生命周期管理，確保關鍵設備在變動的市場環境中，仍能維持競爭優勢與營運韌性。

創見將於現場進行嵌入式相機模組實機展示。該系列產品專為工業自動化、交通運輸與醫療系統等嵌入式視覺應用所設計，具備穩定影像品質、優異的系統整合能力及長期供貨優勢。透過現場展示，可實際體驗創見相機模組解決方案在嵌入式環境中的部署效益。

創見企業級固態硬碟（eSSD）專為資料中心與高負載工業應用打造，採用企業級TLC NAND快閃記憶體與先進韌體架構，具備卓越的服務品質(QoS)、超低延遲與極高耐用度。同時內建斷電保護（PLP）機制，確保資料完整性，適用於追求高可靠性的關鍵任務應用。

展覽中亦將展出創見DDR4與DDR5記憶體模組，為新世代嵌入式平台提供彈性且可靠的記憶體解決方案。DDR5模組具備更高頻寬與更佳能源效率，而DDR4則以高度穩定性與廣泛的平台相容性，滿足工業市場對長效穩定運作的需求。所有DRAM產品皆符合JEDEC規範，並通過嚴格驗證，確保在工業與關鍵任務環境中的長期可靠運作。

