宜鼎推CXL AIC擴充卡 鎖定邊緣運算記憶體擴充需求

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

工控記憶體模組廠宜鼎（5289）24日推出新品 CXL AIC 擴充卡，以 CXL 架構透過 PCIe Gen5 x8 介面與標準插槽即可擴充記憶體容量，在不占用主機板 DIMM 插槽的情況下，最高可擴充至 256GB，並提供最高 32GB/s 傳輸頻寬與低延遲效能。

新品鎖定邊緣運算環境中常見的記憶體擴充瓶頸。隨著 5G 通訊、AI 推論、即時影像分析與高頻交易等應用成長，邊緣伺服器面臨資料處理量增加，但主機板 DIMM 插槽數量有限，擴充空間受限。CXL AIC 透過 PCIe 插槽提供額外記憶體容量，讓系統在既有架構下提升效能與資源配置彈性。

產品支援 CXL 2.0 Type 3協定，可進行記憶體池化與資源共享，使多台主機依實際工作負載動態分配記憶體資源，提升整體資源使用效率。相較於傳統固定式記憶體配置，CXL 架構更適合需要彈性調度的微型資料中心與邊緣 AI 節點。

與過去推出主要鎖定雲端資料中心的 CXL 記憶體模組不同，此次 AIC 產品更聚焦於小型邊緣伺服器與分散式 AI 節點，提供不同場域對應的記憶體擴充方案。

產品預計於第1季送樣，隨著 CXL 生態系逐步成形，邊緣系統可望透過此類擴充方案，在不大幅變更既有硬體架構的前提下，因應低延遲運算與 AI 推論所帶來的記憶體需求提升。

