光寶科揮軍MWC 大秀AI-RAN解決方案

光寶科（2301）將於3月2日至3月5日前進西班牙巴塞隆納，第四度盛大參與2026 MWC世界通訊大會（Mobile World Congress）。今年光寶以「AI-Driven 5G: Enabling Trusted, Resilient Networks」為主題，聚焦 AI與5G技術的深度整合，全面展出光寶攜手全球生態系夥伴，加速5G商用落地與垂直產業應用的最新成果。

光寶將展出多項已完成實際部署的合作案例，橫跨歐洲、台灣、日本與韓國等關鍵市場。包括與生態系夥伴 HTC G REIGNS 攜手完成的德國5G商業應用與商轉成果，展現結合 AI 邊緣運算技術的 5G 專網通訊整合方案在企業與沉浸式應用場域中的實際價值；同時也將展出與台灣5G核心網路廠商ATAYA合作，在台灣完成的運動體育場域5G核心網布建案例，以及與韓國5G核心網路夥伴Flectory於工廠端的5G 專網應用與布建成果，突顯5G專網於垂直產業中的穩定性與可擴展性。

除多元產業應用外，光寶亦將於展位中展示多項 AI-RAN 解決方案，展出攜手生態系夥伴導入NVIDIA AI-RAN平台技術成果，透過高效能運算大幅提升基頻處理能力。藉由整合 NVIDIA 的加速運算與 AI 軟體定義架構，不僅顯著優化無線接取網路（RAN）的效能與資源管理，更能提供電信商開發創新邊緣 AI服務的新機會，全面提升網路營運效率並強化系統韌性。

光寶科技智能生活應用事業部總經理江鴻翔表示，AI-RAN 是未來軟體定義和AI原生無線網路演進的關鍵技術。光寶將持續投入5G與 AI-RAN 相關產品與解決方案的研發，並攜手生態系夥伴，加速 AI-RAN 的商用部署，協助全球營運商與企業客戶掌握下一代無線網路帶來的機會。

展望未來，光寶將持續深化 AI 與 5G 的技術整合，推動創新網路架構與實際應用落地，為全球市場提供更智慧、更安全且具高度韌性的通訊解決方案，也為未來邁向B5G及6G世代奠定堅實基礎。