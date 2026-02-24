張善政參訪鉅祥企業觀音廠 勉共同打造桃園全球AI供應鏈

快訊

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
鉅祥總經理林映碩（左）向張善政（中）解說產品及設備。圖／經發局提供
桃園市長張善政今日在經發局長張誠等人陪同，參訪上市公司鉅祥企業觀音廠，了解該公司治理與精密研發的成效，盼並者發揮「標竿效應」，展現桃園優質的投資環境，藉此吸引更多領先企業進駐，攜手打造智慧產業聚落。

經發局表示，鉅祥1973年創立，專注於精密連續沖模設計與製造，積極投入研發、擴大產能與拓展國際市場，展現沖壓件領導品牌的實力；此外，透過數位轉型提升管理效能，持續為客戶創造更優質的服務價值，尤其近年轉型有成，持續布局車用、醫療產品及擴張產能以提升營運動能，隨著全球資料中心與雲端運算對AI需求的持續攀升，鉅祥AI應用比率逐年增加，形塑企業長遠發展的核心優勢。

張誠指出，鉅祥企業觀音廠為經濟發展局輔導企業投資設廠的成功典範，市府投資服務中心自2024年11月起，協助鉅祥設置觀音新廠水汙染防治措施等相關審查流程，2025年9月取得工廠變更登記。

鉅祥企業持續加碼投資桃園，同時成功將傳統沖壓工藝，轉型至高科技領域，設立高端生產基地，專注於 AI 伺服器 BBU 機構件及車載電子零件，不僅強化桃園作為「全球 AI 供應鏈」重要節點的地位，更帶動在地精密製造產業的數位轉型及發展。

張善政肯定鉅祥企業在智慧轉型上的卓越成效，期盼透過實地交流，見證經營轉型與技術升級的成功典範。他並強調經發局長張誠、工商策進會執行長王智弘及智慧產業學院院長吳天勝，是桃園推動產業發展的「鐵三角」，共同肩負產業智慧轉型與人才培育等重任。

張善政與市府團隊參訪鉅祥觀音廠。圖／經發局提供
