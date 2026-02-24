張善政參訪鉅祥企業觀音廠 勉共同打造桃園全球AI供應鏈
桃園市長張善政今日在經發局長張誠等人陪同，參訪上市公司鉅祥企業觀音廠，了解該公司治理與精密研發的成效，盼並者發揮「標竿效應」，展現桃園優質的投資環境，藉此吸引更多領先企業進駐，攜手打造智慧產業聚落。
經發局表示，鉅祥1973年創立，專注於精密連續沖模設計與製造，積極投入研發、擴大產能與拓展國際市場，展現沖壓件領導品牌的實力；此外，透過數位轉型提升管理效能，持續為客戶創造更優質的服務價值，尤其近年轉型有成，持續布局車用、醫療產品及擴張產能以提升營運動能，隨著全球資料中心與雲端運算對AI需求的持續攀升，鉅祥AI應用比率逐年增加，形塑企業長遠發展的核心優勢。
張誠指出，鉅祥企業觀音廠為經濟發展局輔導企業投資設廠的成功典範，市府投資服務中心自2024年11月起，協助鉅祥設置觀音新廠水汙染防治措施等相關審查流程，2025年9月取得工廠變更登記。
鉅祥企業持續加碼投資桃園，同時成功將傳統沖壓工藝，轉型至高科技領域，設立高端生產基地，專注於 AI 伺服器 BBU 機構件及車載電子零件，不僅強化桃園作為「全球 AI 供應鏈」重要節點的地位，更帶動在地精密製造產業的數位轉型及發展。
張善政肯定鉅祥企業在智慧轉型上的卓越成效，期盼透過實地交流，見證經營轉型與技術升級的成功典範。他並強調經發局長張誠、工商策進會執行長王智弘及智慧產業學院院長吳天勝，是桃園推動產業發展的「鐵三角」，共同肩負產業智慧轉型與人才培育等重任。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。