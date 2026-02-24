研調：UV LED首季價格有撐 全年市場衝2.15億美元

快訊

中央社／ 台北24日電

研調機構集邦科技最新UV LED市場趨勢與產品分析報告指出，由於貴金屬、原物料與人工費用調漲，2026年第1季紫外光發光二極體（UV LED）價格獲得支撐，客製化產品甚至有機會季增5%。

在全球光固化與殺菌淨化應用穩定成長的趨勢下，集邦預估2026年UV LED市場規模有機會上升至2.15億美元，年成長至少10%。

集邦分析，各項UV LED應用中，因光固化、美黑（Tanning）、太陽光源模擬器（Solar Simulator）、醫療（Medical）與生命科學（Life Science）市場需求持續穩定增加，促使研晶（HPLighting）、SeoulViosys、Violumas、奧特維（UVT）等UV LED廠商跨足客製化設計，透過光學整合方案維持訂單營收與價格。

另一方面，UV-C LED應用於殺菌淨化，隨著光學功率提升，也從消費性家電應用轉向工商業表面殺菌與動態水殺菌客製化專案，多數廠商因此能維持產品報價。

集邦表示，隨著廠商技術不斷精進，UV LED取代汞燈的速度將逐漸加快，動態水殺菌或大規模表面殺菌專案也有望持續發酵。

