中華電Hami Video影劇館+春節連假收視開紅盤 新春方案銷量成長六成

中華電信（2412）宣布，馬年開春好彩頭！中Hami Video影劇館+春節收視及新戶訂閱數均開出紅盤，連假期間提供眾多強檔獨家戲劇及獨家首播電影，帶動K-POP迷、影劇迷收視熱潮。Hami Video馬年「新春限時優惠」方案同步熱銷，推出不到三周的新戶訂閱數已超越去年同期訂閱數，每日平均銷量成長六成；影片點閱表現同樣亮眼，訂戶平均收視點閱為去年同時期的1.25倍。

中華電信指出，今年春節收視榜多為中華電信獨家內容，戲劇點閱冠軍超人氣K-POP男團Stray Kids春節特別節目《Soul Beam with Stray Kids》、獨家日劇《北方謙三 水滸傳》排行第二；電影部分，則有春節點閱冠軍金城武主演《風林火山》以及舒淇自編自導《女孩》、《名偵探柯南 獨眼的殘像》等獨家首播電影上榜。

除強檔獨家內容，中華電信表示，兒童類節目以卡通明星動畫為主要流量貢獻，獨家首播《粉紅豬小妹 S11》、熱門跟播《妙妙犬布麗 S3》、《新哆啦A夢（231～330）》分居前三名；春節應景的綜合類節目獨家首播《真料理兩鍋論》、熱門跟播《週末最強大》、《天才衝衝衝》春節特別節目同樣吸睛。此外，動漫收視大宗來自日本最新連載動漫，由《葬送的芙莉蓮 S2》、《咒術迴戰 S3－死滅迴游前篇》、《泛而不精的我被逐出了勇者隊伍》占據榜單前三，顯示熱門續作與當季新番均深受動漫迷喜愛。

中華電信強調，獨家強檔好戲一檔接一檔，Hami Video獨家韓劇《神與律師事務所》將於3月13日起每周五、六各更新一集，3月3日男主角柳演錫將來台舉辦開播記者會，已引發粉絲熱烈關注！

此外，中華電信獨家日劇《北方謙三 水滸傳》為改編自日本小說家北方謙三《大水滸傳》系列的歷史大劇，集結織田裕二、反町隆史、龜梨和也、滿島真之介、波瑠、松雪泰子、佐藤浩市等眾多日本一線華麗卡司，即日起每周日於Hami Video全台獨家播出。獨家首播新片部分，包含暢銷同名小說改編，全球票房賣破40億台幣《家弒服務》，以及由喜翔、楊貴媚主演金馬口碑佳作《春行》也正熱播中；動畫電影《蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們》將於2月26日上架。

中華電信強調，寵愛粉絲無上限！Hami Video影劇館+訂戶不僅可抽獨家韓劇《神與律師事務所》活動入場資格，即日起至全台指定門市註3與BTS應援立牌拍照，並完成指定任務，即可免費獲得「BTS精美小卡」一份。影視方案同步優惠中，客戶申辦Hami Video影劇館+ 搭配Netflix高級版可享合購優惠價每月460元(原價659元)，搭配Disney+高級方案可享合購優惠價每月335元（原價534元），滿足全家大小收視需求。