台灣大總座林之晨率團赴MWC 將與諾基亞簽合作備忘錄

2026 世界行動通訊大會（MWC 2026）將於3月2日至3月5日在西班牙巴塞隆納登場，本屆大會以「The IQ Era」為主軸，聚焦 AI 與智慧連結如何成為驅動產業升級的底層動能，是通訊業界的一大盛事，台灣大（3045）總經理林之晨將率團參與MWC，並與諾基亞簽署「AI行動網路與新ESG合作備忘錄」，並與愛立信以及低軌衛星技術、資安解決方案等國際大廠交流。

林之晨將率領資訊長蔡祈岩、個人用戶事業商務長林東閔、企業服務事業商務長朱曉幸、行銷暨營運支援副總陳麗郁等經營團隊參與MWC，此外，台灣大今年更以全台首創「5G智慧消防輔助救援系統」榮獲國際肯定，入圍2026 MWC世界行動通訊大會GLOMO Awards 「Best Mobile Innovation Supporting Emergency or Humanitarian Situations」獎項。

台灣大指出，「5G智慧消防輔助救援系統」整合5G專網、3D即時建模、高精度室內定位與生命監測四大核心技術，實現火場數據透明化與消防行動即時化。針對全台1.7萬名消防隊員在濃煙烈焰中面臨的資訊斷層與定位困境，本系統讓指揮官能即時掌握人員位置與生理狀態，進而精準研判風險並下達指令。透過高精度技術，讓原本需耗時50分鐘的救援任務，現在消防員僅需研讀火場資訊2分鐘，即可將救援時間縮短至50秒，平均提升40%的救災效率。台灣大以電信核心能力結合AI科技守護英雄，讓每一次行動清晰可見，確保每一位英雄都能平安回家。

台灣大表示，自 2023 年起即與諾基亞展開多階段合作，陸續簽署 ESG、5G 與新創服務等合作備忘錄，推動行動網路在效能、永續與應用層面的持續演進。2025 年，雙方在 AI 網路應用領域合作成果豐碩，透過新世代高效能、低能耗基地台設備更新，並擴大導入 AI 智慧節能應用，帶動台灣大全年無線網路新增節電超過 2,400 萬度；同時，雙方投入網路數位分身（Network Digital Twin）相關 AI 解決方案驗證，成功帶動下載上傳效能提升，更完成全台首例「5G Advanced上行發射切換（UL Tx Switching）」技術驗證，5G上傳速率提升30%，有效支撐 AI、AR/VR 與車聯網等高即時性應用，為 AI 應用普及奠定穩定且高效的網路基礎。

延續既有合作成果，台灣大表示，與諾基亞預計於 2026 年MWC期間簽署新一階段「AI 行動網路與新 ESG 合作備忘錄」，將聚焦 AI 導入行動網路營運、提升能源使用效率，以及強化網路安全與整體韌性，深化 AI 與通訊基礎設施的結合，為新世代行動通建立更具前瞻性的合作基礎。

林之晨指出，今年 MWC 以「The IQ Era」為主軸，探討 AI 時代下，如何加速原生智慧網路發展，以賦能 AI 代理、企業應用與科技發展，同時訴求普惠科技，期望 AI 普及能帶來立足點的均衡提升。台灣大過去三年超前布署，在 AI 時代加速「超人計畫」，以 AI 系統性優化網路與營運，實際降本增效，同時提升整體韌性與永續表現。同時，台灣大也持續把自研 AI 技術轉化為可即刻落地的解決方案，聚焦客服、銷售、資安與軟體開發等關鍵場域，協助企業加速導入並擴大應用。

林之晨表示，今年 MWC 六大主軸之一為 Tech4All，強調科技發展應以「賦能」為核心，而非造成數位排除（Empower, not exclude），並聚焦以 AI 與能源技術驅動氣候科技（Climate-tech）的創新應用。此一方向與台灣大基金會 2026 年「AI 培力、人文素養、逆轉氣候變遷」三大主軸高度契合。

在 AI 培力方面，台灣大哥大基金會將於 2026 年升級「AI 苗圃陪跑計畫」，以更系統性的方式培養第一線教師的 AI 應用與教學整合能力，讓 AI 識讀與創意教學真正走進課堂。同時，持續推動「Hi-Tech Fun 偏鄉玩科技」計畫，透過實作導向的學習，強化偏鄉學子的數位素養與問題解決能力。林之晨表示，期待透過出席 MWC 與國際夥伴交流，將全球在數位包容與氣候韌性上的實踐經驗帶回台灣，作為基金會優化專案的重要參考，進一步將Tech4All轉化為具體、可行且具擴散力的行動架構。