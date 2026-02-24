Google 3月5日推平價手機Pixel 10a 以AI應用強碰蘋果平價手機

Google宣布平價手機上市進度，Google Pixel 10a手機將於3月5日正式在台灣推出，納入台灣研發團隊的心血，號稱歷代最耐用的A系列裝置，帶來許多強大且實用的AI工具與優異的相機系統，讓手機裝置成為打造智慧生活的最佳幫手。

Pixel 10a將在台灣推出四款顏色，分別為薰衣草紫、草莓粉、迷霧灰和曜石黑。薰衣草紫、迷霧灰和曜石黑將提供128GB與256GB兩種儲存空間選項，售價分別為16,490元與19,990元；草莓粉獨家提供256GB大容量版本。

雖然新手機維持與前一代相同的16,490元起價，但網路評價指出，Pixel 10a多數規格沿用前一代Pixel 9a，在用戶關心的晶片部分也是前代三星代工Tensor G4而非台積電（2330）代工的G5，僅升級了螢幕亮度與充電效率。

Google Pixel 10a手機將在Google商店、中華電信（2412）、台灣大哥大（3045）、神腦國際（2450）、神腦生活網路商城、蝦皮購物、momo購物網（8454）、myfone購物與PChome 24h購物等通路開放購買。此外，為了與Pixel 10a的亮眼新色完美搭配，Pixel Buds 2a也同步推出「薰衣草紫」與「草莓粉」兩款新色，並於3月5日同步上市。