快訊

開工日驚魂…北市文山區知名餐廳傳命案 一開冰櫃赫見女員工屍體

張榮發遺產官司戰未了！張國煒想換遺囑執行人 親現身法院

蘋果3月發表會倒數！iPhone 17e四大升級搶先看：前鏡頭、採用動態島

Google 3月5日推平價手機Pixel 10a 以AI應用強碰蘋果平價手機

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Google宣布平價手機上市進度，Google Pixel 10a手機將於3月5日正式在台灣推出。圖為Google Pixel系列機型。圖／路透社資料照
Google宣布平價手機上市進度，Google Pixel 10a手機將於3月5日正式在台灣推出。圖為Google Pixel系列機型。圖／路透社資料照

Google宣布平價手機上市進度，Google Pixel 10a手機將於3月5日正式在台灣推出，納入台灣研發團隊的心血，號稱歷代最耐用的A系列裝置，帶來許多強大且實用的AI工具與優異的相機系統，讓手機裝置成為打造智慧生活的最佳幫手。

Pixel 10a將在台灣推出四款顏色，分別為薰衣草紫、草莓粉、迷霧灰和曜石黑。薰衣草紫、迷霧灰和曜石黑將提供128GB與256GB兩種儲存空間選項，售價分別為16,490元與19,990元；草莓粉獨家提供256GB大容量版本。

雖然新手機維持與前一代相同的16,490元起價，但網路評價指出，Pixel 10a多數規格沿用前一代Pixel 9a，在用戶關心的晶片部分也是前代三星代工Tensor G4而非台積電（2330）代工的G5，僅升級了螢幕亮度與充電效率。

Google Pixel 10a手機將在Google商店、中華電信（2412）、台灣大哥大（3045）、神腦國際（2450）、神腦生活網路商城、蝦皮購物、momo購物網（8454）、myfone購物與PChome 24h購物等通路開放購買。此外，為了與Pixel 10a的亮眼新色完美搭配，Pixel Buds 2a也同步推出「薰衣草紫」與「草莓粉」兩款新色，並於3月5日同步上市。

Google Pixel 手機

延伸閱讀

蘋果Mac Mini回美製造！由鴻海休士頓廠生產 今年稍後啟動

蘋果進擊 AI 穿戴 實現「視覺智慧」 英濟、華晶科等迎新商機

蘋果強攻「視覺智慧」 鏡頭協力廠扮關鍵要角

草莓怎麼洗才乾淨？先去蒂頭大錯特錯！「內行1吃法」讓甜度升級

相關新聞

台灣大總座林之晨率團赴MWC 將與諾基亞簽合作備忘錄

2026 世界行動通訊大會（MWC 2026）將於3月2日至3月5日在西班牙巴塞隆納登場，本屆大會以「The IQ Er...

駁助長成癮指控 YouTube高層稱旨在創造價值

一宗具里程碑意義的社群媒體成癮訴訟今天恢復審理，YouTube高層在庭上主張，這家隸屬谷歌（Google）的公司目標是為...

蘋果推員工版銷售教練App 將導入AI聊天機器人

蘋果公司（Apple）今天推出iPhone與iPad專用的Sales Coach（銷售教練）App，取代現有的SEED ...

台積電創1940元新天價 市值達50.3兆元新高

晶圓代工龍頭台積電股價今天早盤衝上新天價1940元，漲40元，市值大增新台幣1.03兆元至50.3兆元，續創新高，貢獻加...

主攻AI嗅覺的Ainos 擬在半導體製造環境中安裝最高達2萬台AI Nose

主攻AI嗅覺的Ainos今日宣布啟動一項分階段工業部署藍圖。根據該策略性架構，公司規劃於半導體製造環境中安裝最高達2萬台...

Anthropic控3家中企竊取模型數據 恐釀國安風險

美國人工智慧公司Anthropic今天表示，已發現3家中國AI公司展開行動，非法擷取其聊天機器人Claude的技術能力，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。