華碩、宏碁德國網站重新上線 惟PC銷售仍受禁制令影響

華碩（2357）、宏碁（2353）日前遭到諾基亞（NOKIA）在德國發起專利訴訟，使當地銷售網站暫時關閉，目前已經重新上線，不過桌上型電腦及筆電仍尚未全面恢復，未來仍必須通過德國法院判決，才有機會重新上線銷售產品。

諾基亞日前就高效率影像編碼（HEVC）編解碼器權利金，對華碩與宏碁提起訴訟，並成功讓德國法院發布禁制令，禁止華碩和宏碁在德國銷售部分筆電與桌電裝置。仍有庫存的零售商能繼續銷售這些裝置，但華碩和宏碁無法在庫存耗盡後進口新裝置或補貨，除非禁制令撤銷。

據了解，華碩、宏碁在德國的銷售網站都已經大致恢復。其中華碩在德國網站可重新提供客戶下載驅動程式及BIOS軟體更新等，但已經下架桌上型電腦及筆電等相關類別；宏碁在德國網路商店則重新上線，但目前網站出現公告指出，部分產品因在德國無法提供銷售，因此不提供部分型號的產品資訊。