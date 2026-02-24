快訊

駁助長成癮指控 YouTube高層稱旨在創造價值

中央社／ 洛杉磯23日綜合外電報導
YouTube。(路透)
一宗具里程碑意義的社群媒體成癮訴訟今天恢復審理，YouTube高層在庭上主張，這家隸屬谷歌（Google）的公司目標是為使用者提供價值，而非誘使民眾沉溺於有害的過度觀看行為。

YouTube工程副總裁古德羅（Cristos Goodrow）被要求為公司在十多年前設定的「宏大、艱難且大膽的目標」辯護，這個目標旨在2016年前將觀眾每日觀看時間增加到超過10億小時。

原告律師蘭尼爾（Mark Lanier）告訴陪審員，古德羅的薪酬隨著公司股價上漲，這意味著他個人從提高用戶參與度中獲利；蘭尼爾上週在Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）於同一洛杉磯法院作證時，也曾提出類似說法。

法新社報導，當法庭出示顯示參與度為平台績效優先事項的內部文件時，古德羅回答：「YouTube的設計初衷並非為了將觀看時間極大化，而是為了提供人們最大的價值。」

作為反駁，蘭尼爾要求古德羅詳細說明各項功能的增加過程，包括觀看建議、影片與廣告的自動播放，以及專為兒童設計的YouTube版本。

律師表示，這些努力誘使使用者陷入不斷查看新內容的「跑步機循環」。

當蘭尼爾針對旨在留住觀眾的YouTube功能向古德羅施壓時，古德羅主張：「我們不希望任何人對任何事情成癮。」

古德羅反對蘭尼爾將YouTube與臉書（Facebook）或Snapchat等社群網路相提並論，強調YouTube並非朋友聯繫或分享限時動態的平台。

根據古德羅的說法，用戶無止盡的滾動瀏覽，對YouTube來說是失敗而非成功。

古德羅告訴陪審員：「我們希望人們每次都能盡快看到他們想看的內容…如果他們一直滾動瀏覽，會感到有些沮喪。」

他補充說，大量的滾動瀏覽也意味著YouTube引以為傲的推薦軟體並未好好發揮作用。

蘭尼爾引用YouTube內部文件，內容提到外部研究發現，花費過多時間觀看影片會產生有害影響。

古德羅同意孩童不該為了看YouTube而犧牲睡眠，並表示這正是平台開發觀看定時器與休息提醒等功能的原因。

本案預計將為解決數千起訴訟設定標準，這些訴訟指責社群媒體加劇了憂鬱、焦慮、飲食失調和自殺的流行。

同樣被列為被告的TikTok與Snapchat已在本案展開審理前與原告達成和解。

