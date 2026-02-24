快訊

防駭從日常做起 資安院發布五冊實務手冊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

隨著數位威脅持續演變，駭客攻擊日益頻繁，中小企業與非營利組織因資源有限、防護能力相對薄弱，逐漸成為網路攻擊主要目標。為協助解決專職資安人力不足及非資訊背景帶來的落差，國家資通安全研究院發布《資安星際指南》系列手冊，透過淺白易懂的導引與實作步驟，協助中小型組織快速建立基礎防護能力。

資安院表示，系列手冊共五冊，以「可理解、可操作、可立即採行」為核心，著重日常維運落實，提供中小組織實務導向的入門工具。《航程導引》協助讀者掌握整體架構並依需求選讀；《資安基礎概論》透過案例說明勒索軟體與釣魚攻擊風險，建立防護觀念；《網路安全輕鬆學》提供操作檢查清單，協助強化Wi-Fi、IoT設備及多因子驗證設定；《資通系統安心委外》協助非技術人員於採購與維運過程有效控管外包風險；《資安制度全攻略》則引導組織將零散措施制度化，建立可持續運作的管理流程。

資安院指出，該系列除可作為企業內部共學教材，也適用一般民眾檢視居家數位環境，包括家用Wi-Fi分享器、智慧家電連網安全及個人帳號防護等。透過生活化情境與自我檢核設計，使資安不再侷限於專業領域，而能成為日常可落實的防護習慣。

資安院表示，《資安星際指南》定位為日常防護工具包，鼓勵組織與個人循序強化防護措施，以降低整體風險。相關手冊已開放下載，盼協助中小企業、非營利組織及一般民眾提升數位韌性。

資安 數位 中小企業

