蘋果推員工版銷售教練App 將導入AI聊天機器人
蘋果公司（Apple）今天推出iPhone與iPad專用的Sales Coach（銷售教練）App，取代現有的SEED App，針對Apple Store直營店和蘋果授權服務中心的員工，提供有關銷售蘋果裝置的教育訓練資源及實用資訊，未來將導入全新人工智慧（AI）聊天機器人，可回答產品相關問題。
根據科技網站MacRumors的報導，Sales Coach並非對外開放下載的App，原本使用SEED App的蘋果服務體系員工安裝更新後，會自動升級為Sales Coach。
相較於SEED較偏向資訊陳列，Sales Coach強化了即時查詢能力，採用蘋果新一代液態玻璃介面設計，強調流動感，未來將加入AI聊天機器人，透過Ask分頁就能直接開啟，類似「蘋果支援」App的聊天機器人。員工可以直接取得有關iPhone特定功能說明、軟體運作細節等資訊，涵蓋蘋果所有產品線。
報導指出，目前Sales Coach的AI聊天機器人尚未啟用，具體上線時間未定。Sales Coach也提供網頁版，讓員工更方便在不同裝置上使用。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。