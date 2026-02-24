蘋果推員工版銷售教練App 將導入AI聊天機器人

蘋果公司（Apple）今天推出iPhone與iPad專用的Sales Coach（銷售教練）App，取代現有的SEED App，針對Apple Store直營店和蘋果授權服務中心的員工，提供有關銷售蘋果裝置的教育訓練資源及實用資訊，未來將導入全新人工智慧（AI）聊天機器人，可回答產品相關問題。

根據科技網站MacRumors的報導，Sales Coach並非對外開放下載的App，原本使用SEED App的蘋果服務體系員工安裝更新後，會自動升級為Sales Coach。

相較於SEED較偏向資訊陳列，Sales Coach強化了即時查詢能力，採用蘋果新一代液態玻璃介面設計，強調流動感，未來將加入AI聊天機器人，透過Ask分頁就能直接開啟，類似「蘋果支援」App的聊天機器人。員工可以直接取得有關iPhone特定功能說明、軟體運作細節等資訊，涵蓋蘋果所有產品線。

報導指出，目前Sales Coach的AI聊天機器人尚未啟用，具體上線時間未定。Sales Coach也提供網頁版，讓員工更方便在不同裝置上使用。