和泰車市占創16年來新高 2026年三箭齊發 打造AI移動智慧生態

TOYOTA/LEXUS/HINO總代理和泰汽車（2207）於24日舉辦和泰．國瑞汽車新春記者會，和泰車總經理蘇純興表示，和泰車連續24年蟬連臺灣車市銷售冠軍，三品牌合計登陸16萬台，市占38.6%創下了近16年來新高，展望2026年全球的景氣逐步回穩，加上臺灣經濟在半導體跟AI應用強勁需求帶動，以及政策延續與需求回補推動下，車市預期上看44萬台。

2026年受惠於美國對台關稅政策明朗化，加上新購車貨物稅減徵，市場有望回復到44萬台水準。和泰三品牌將挑戰合計16.5萬台、市占率37.5%的銷售目標。

蘇純興強調，今年和泰車將以AI first視為核泰持續轉型的最高戰略。啟動全域布局打造完整的移動智慧生活更生態，將以AI重新定義台灣的移動服務，集團並以四大主軸MOVE規劃各項的行動，讓和泰成為標竿企業。

和泰各大平台服務今年持續進化，展現MaaS事業的成長動能，近年來和泰汽車也積極投入AI領域的拓展，以「AI First全域布局」為願景，讓服務從「被動回應」進化為「主動預測」，打造無縫串聯的智慧移動生態圈，為消費者創造超越期待的使用體驗。轉型成果也備受外界肯定，接連榮獲IDC「最佳數位賦能生態系獎」及商業周刊「AI創新百強」銀質獎，成功將數位基礎轉化為核心競爭力。