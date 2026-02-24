2月上旬面板報價揚 法人：關注後續需求變化

根據研調機構統計，2月上旬TV面板報價上漲，55吋4K Open-cell報價較1月上漲2美元，漲幅為1.6%，原因在於中國大陸面板廠陸續於農曆春節期間歲修5~7天不等所帶動，而法人機構認為，後續須再觀察需求是否因提前拉貨而降溫。

至於在IT面板報價的部份，27吋monitor面板2月維持63美元，除受惠於TV面板報價走揚外，部份品牌業者需求優於預期亦為關鍵；至於14吋Flat-LED NB面板2月報價則較1月下跌0.1美元，跌幅為0.4%，原因在於市場持續供過於求，筆記型電腦品牌廠雖考量記憶體漲價而提前備料，但仍得以要求面板廠壓低報價。

法人機構指出，觀察LG Display 2025年第4季營收為7.2兆韓圜，季增3.5%，但本業表現受到部份中小尺寸OLED面板產能利用率降低、員工分紅、自動退休計畫影響，加上業外表現因匯兌損失而欠佳，稅後虧損0.35兆韓圜。展望今年第1季，LG Display預估將受淡季影響而價量俱跌，其中，出貨面積將較上季減少20%，至於ASP預估將降低個位數百分比。

Samsung Display方面，2025年第4季營收9.5兆韓圜，季增17.2%，加上營業利益隨產能利用率上揚而提高至21%，營業利益2兆韓圜，季增66.6%。展望今年第1季，首先，在行動面板事業的部分，由於iPhone拉貨高峰已過，加上記憶體漲價亦影響終端市場需求，預估全季營收較上季減少；其次，在大尺寸面板事業的部分，將加速推出QD-OLED新產品以刺激買氣。

分析師指出，就評價而言，雖2月上旬TV面板報價仍續漲，不過記憶體漲價對全球消費性電子市況衍生壓力與日俱增，尤其中低價機種的利潤空間勢必更形壓縮，整體LCD面板供應鏈受到波及的程度加劇，因此，後續需留意需求等變化。