台積電創1940元新天價 市值達50.3兆元新高

中央社／ 台北24日電
台積電。 美聯社
晶圓代工龍頭台積電股價今天早盤衝上新天價1940元，漲40元，市值大增新台幣1.03兆元至50.3兆元，續創新高，貢獻加權指數約320點。

台積電美國存託憑證（ADR）拉尾盤小跌0.13%，收370.04美元，相較美股4大指數走跌，表現穩健。

台積電受惠人工智慧（AI）對先進製程及先進封裝需求強勁，1月營收創下歷史新高，達到4012.55億元，台積電預期，今年營運可望持續強勁成長，美元營收將成長接近30%。

台積電在1月法人說明會中指出，AI市場近期發展情勢非常正向，2025年AI加速器營收比重達17%至19%。

