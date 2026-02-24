主攻AI嗅覺的Ainos 擬在半導體製造環境中安裝最高達2萬台AI Nose

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
Ainos 啟動AI Nose工業級部署藍圖，上看二萬台，推動AI基礎設施於半導體生產環境中的整合。圖／ Ainos提供
主攻AI嗅覺的Ainos今日宣布啟動一項分階段工業部署藍圖。根據該策略性架構，公司規劃於半導體製造環境中安裝最高達2萬台AI Nose ，目標於第2季底前完成第一階段部署。

Ainos表示，該架構係依據與日月光簽署之合作備忘錄所規劃，提出多階段擴展策略，旨在將由AI Nose平台驅動的數位嗅覺技術，整合至ASEH的半導體封裝與測試廠區。

Ainos正執行第一階段部署，包括：已確認訂單：1,400台AI Nose，採三年訂閱制架構，總金額約210萬美元；已收到客戶支付的35萬美元訂金；目標於第2季底前完成第一階段部署。

在第一階段完成後：第二階段規劃部署5000台 AI Nose；第三階段規劃部署最高達 15,000 台 AI Nose

後續階段之推進，仍須依據策略架構下之里程碑驗證及合約進展情況而定，拓展至先進前段半導體晶圓廠

同時，Ainos也已於先進前段半導體晶圓製造廠部署AI Nose進行驗證測試。此類部署屬於技術認證流程之一，尚須經客戶審查及商業核准，方可轉換為具營收性質之專案。

Ainos 董事長、總裁暨執行長 Eddy Tsai 表示，工業AI正朝向多感知基礎設施演進，相信數位嗅覺代表自動化環境中長期缺失的一層智慧能力。我們正依循紀律化的藍圖，透過可擴展且具經常性收入模式的部署方式，將氣味智慧整合至半導體營運流程中。

