Anthropic控3家中企竊取模型數據 恐釀國安風險

美國人工智慧公司Anthropic今天表示，已發現3家中國AI公司展開行動，非法擷取其聊天機器人Claude的技術能力，並稱此舉為工業規模的智慧財產權竊取。

法新社報導，Anthropic表示，深度求索（DeepSeek）、月之暗面（Moonshot AI）和MiniMax使用稱為「蒸餾」（distillation）的技術，即利用更強大人工智慧（AI）系統生成的內容，來快速提升較弱模型的性能。

Anthropic在聲明中指出：「這些行動的強度與複雜程度都在提升。留給我們應對的時間已經不多了。」

蒸餾是AI開發中的常見做法，公司通常利用此技術來打造自家模型成本更低、規模較小的版本。

這種做法在一年前引發關注，當時DeepSeek發布一款低成本生成式AI模型，性能竟與ChatGPT及其他美國頂尖聊天機器人相近，顛覆外界對美國在這一敏感領域占據主導地位的既有認知。

Anthropic表示，這些公司透過與Claude模型進行約1600萬次互動，並利用2.4萬個假帳號達成其目的。

這讓這3家實驗室得以用極低的成本，獲取他們無法獨立開發出的技術能力；並藉此規避美國針對高端技術的出口管制，而這些管制原本是為了維持美國在AI領域的主導地位。

Anthropic主張，這種做法構成國家安全風險，並表示透過非法蒸餾技術建構的模型，很可能無法保留原有的安全防護機制，例如限制協助研發生化武器或執行網路攻擊。

Anthropic的頭號對手、ChatGPT開發商OpenAI本月稍早也向美國國會提出類似指控。OpenAI指出，中國企業使用蒸餾技術，「試圖搭便車，取用OpenAI及其他美國頂尖實驗室所研發的技術成果。

Anthropi 表示，在這些公司中以MiniMax的行動規模最為龐大，累計互動次數超過1300萬。這些行動主要集中Claude領先業界的核心能力：程式碼編寫、代理推理與工具使用。