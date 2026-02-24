蘋果強攻「視覺智慧」 鏡頭協力廠扮關鍵要角

蘋果強攻「視覺智慧」（Visual Intelligence），鏡頭扮演關鍵要角，業界看好，將為大立光、玉晶光、揚明光等蘋果既有鏡頭協力廠帶來新商機。

業界分析，蘋果與台灣光學廠合作深厚，iPhone鏡頭主力供應商為大立光（3008）、玉晶光（3406）；另外，玉晶光、揚明光（3504）則分別提供蘋果VR／MR穿戴裝置Pancake透鏡及鏡頭。其中，玉晶光近年在AR／VR布局應用扎根最深，已陸續切入Meta、Sony、蘋果等大廠供應鏈，躍居全球AI智慧眼鏡鏡頭出貨最大廠商。

玉晶光董事長陳天慶日前表示，智慧眼鏡市場成長快速，且智慧眼鏡整合眼動追蹤等先進技術，應用擴及教育、工業、醫療等，隨各家品牌打造自家生態系，未來有望推出更輕薄、續航力更長的新品，智慧眼鏡有望成為手機之後下一個個人運算平台，為玉晶光帶來更大機會。

外電報導，蘋果長期規劃將視覺智慧作為多裝置整合的核心技術，未來裝置將能即時分析使用者周遭環境並提供資訊回饋，預期該策略視為蘋果推動Apple Intelligence生態系的重要方向。