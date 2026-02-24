泰國意外降稅效應 台達電旗下泰達電市值衝破千億美元

美國最高法院推翻對等關稅後，川普政府將關稅統一重設為15%，等於為原本承受19%關稅的泰國降稅，激勵台達電（2308）旗下泰達電昨（23）日股價大漲，成為泰國首家市值突破千億美元的上市公司，也是東南亞市值第二大企業，僅次於新加坡星展集團（DBS Group）。

泰國財政部長艾尼提（Ekniti Nitithanprapas）昨天指出，川普政府將關稅統一重設為15%，為泰國貨品創造「更公平的競爭環境」，將強化泰國做為製造與投資中心的吸引力。

他指出，先前部分泰國貨品面臨高達19%關稅，而新加坡和英國等競爭對手僅需支付10%。現在統一為15%的稅率縮小兩者差距，進而提升泰國的相對競爭力。

泰達電是輝達散熱設備供應商，約有三分之一營收來自美國。部分機構分析指出，泰達電營收約55%與直流電源、液冷等解決方案相關，站在AI資料中心擴建的浪潮上。

AI需求強勁，台達電產能吃緊，去年底同步擴充泰國及美國兩地包括電源、ICT及液冷系統等產能，泰達電可說是台達電全球戰略布局的要角，也是目前海外最大生產重鎮。受惠川普政府關稅調整，法人看好將讓泰達電更具出口美國競爭力。

台達電財報顯示，台達電及子公司DIH、DEI（新加坡）合計持有泰達電逾六成股權，泰達電主要業務包括交換式電源供應器、電源系統及汽車電子、散熱等零組件，業務據點橫跨東南亞、印度、歐洲及澳洲等地，主要生產基地則位於泰國、印度及斯洛伐克，是台達電旗下獲利金雞母之一。

Globlex 證券分析師蘇瓦特（Suwat Sinsadok）說：「在穩健的成長策略與具競爭力的AI產品支撐下，泰達電的獲利能見度極高。」他預測，泰達電到2027年淨利可能再成長25%，達10億美元。