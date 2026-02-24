聯發科董座蔡明介：今年 AI 還是很熱 機會很多要持續投資

聯發科（2454）董事長蔡明介昨（23）日唱旺AI發展，強調今年AI還是很熱，已經進入工作使用，從大量投資發展到實際商業應用，逐漸產生價值，這是重要的方向，而相關需求帶動整體產業鏈，機會還是很大。

蔡明介昨日率領公司團隊赴新竹金山集福宮參拜祈福，包括執行長蔡力行、總經理陳冠州、共同營運長顧大為等高階主管均隨行。蔡明介近年已甚少公開露面受訪，昨天現身引來大批媒體採訪。

談到今年景氣動向，蔡明介表示，科技產業仍不錯，將由AI持續帶動。而半導體是整體AI基礎建設的基石，也是台灣的科學園區過去幾十年來共同努力做出來，「不是偷來的」。

至於聯發科營運展望，蔡明介強調：「機會很多，該抓到的就要設法抓到，並持續投資。」此外，蔡力行日前在2026 ISSCC國際固態電路會議，分享半導體產業如何跟上日益激增的AI運算需求，並認為AI發展除了需要系統、先進製程與記憶體，能源依然是至今推動創新最大的限制，同時也是推動創新的催化劑。

蔡力行也提出下一個十年半導體技術指標的目標與願景，包括光罩尺寸突破40倍、頻寬密度提升20倍 、電源與散熱密度提升20倍、運算效能每瓦效提升100倍等。

聯發科先前於法說會中預期，本季手機業務營收將明顯下滑，不過智慧裝置平台業務的成長，將可部分抵銷相關影響。以美元兌新台幣匯率1：31.2計算，本季合併營收介於1,502億至1,412億元間，約與上季持平到季減6％、年減2％至8％之間，毛利率估計為46％加減1.5個百分點。

同時，在記憶體及整體物料清單成本上揚壓力下，聯發科評估今年智慧手機終端需求將受到衝擊，但將與客戶緊密合作，策略性地調整產品組合，致力緩解相關影響。

整體而言，聯發科非手機業務將抵消手機業務一大部分衝擊，加上資料中心相關業務挹注，今年整體業績表現預期仍將成長。

蔡力行強調，聯發科將透過有紀律的定價策略與策略性產能分配，優化公司獲利。隨著無所不在的AI持續推動高效運算與AI應用的極限，深信公司將能在這些成長機會上持續蓬勃發展。