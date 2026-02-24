群創南科五廠傳提前關閉 可望確保今年營運獲利
市場傳出，群創（3481）將提早於今年5月關閉南科五廠，以利即早完成出售廠房作業。業界推估，提前關廠可節省上億元維運經費，若再加計售廠利得，可望確保今年營運獲利。
對於相關傳言，群創昨（23）日表示，對各項資產配置與營運據點規劃，一向依據整體長期策略、產業趨勢與股東權益審慎評估。如有達到重大訊息揭露標準的具體進展，將依規定即時對外公告。
群創暨子公司睿生光電昨天分別公告，將共同於3月12日於寒舍艾美酒店，舉行2026年上半年法人說明會。一般預料，群創南科五廠及二廠的關閉和出售時程，將成為法人關注焦點。
針對生產線調整，群創董事長洪進揚去年底受訪時指出，群創持續推動產能調整與資產活化作業。群創去年中已經宣布將整頓南科五廠，並將筆電、顯示器與醫療用面板陸續轉往竹南T2廠與南科3廠生產，計劃最晚2026年中完成清空。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。