群創南科五廠傳提前關閉 可望確保今年營運獲利

市場傳出，群創（3481）將提早於今年5月關閉南科五廠，以利即早完成出售廠房作業。業界推估，提前關廠可節省上億元維運經費，若再加計售廠利得，可望確保今年營運獲利。

對於相關傳言，群創昨（23）日表示，對各項資產配置與營運據點規劃，一向依據整體長期策略、產業趨勢與股東權益審慎評估。如有達到重大訊息揭露標準的具體進展，將依規定即時對外公告。

群創暨子公司睿生光電昨天分別公告，將共同於3月12日於寒舍艾美酒店，舉行2026年上半年法人說明會。一般預料，群創南科五廠及二廠的關閉和出售時程，將成為法人關注焦點。

針對生產線調整，群創董事長洪進揚去年底受訪時指出，群創持續推動產能調整與資產活化作業。群創去年中已經宣布將整頓南科五廠，並將筆電、顯示器與醫療用面板陸續轉往竹南T2廠與南科3廠生產，計劃最晚2026年中完成清空。