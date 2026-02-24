快訊

華邦擬賣1萬張華東股

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

記憶體大廠華邦（2344）昨（23）日公告，將透過一般交易，出售手中封測廠華東（8110）股票1萬張。法人以華東昨天收盤價62.2元計算，此次華邦轉讓1萬張華東持股，市值約當6.22億元。

華邦與華東同屬華新麗華集團，華邦並將部分記憶體封測訂單交由華東處理，屬於上下游關係。根據華邦公告，該公司原持有華東股票4,506萬2,641股，此次轉讓後，仍持有華東股票3,506萬2,641股。

業界認為，本次華邦減碼華東幅度約占原持股兩成，對控制權與策略關係影響有限。

