TV 面板報價走揚帶旺雙虎 助攻本季傳統淡季營運

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
研調機構集邦科技（TrendForce）23日在金馬年第一個工作日公布最新面板報價，電視面板全數上漲，並推升監視器面板及模組價格走揚。聯合報系資料照
研調機構集邦科技（TrendForce）昨（23）日在金馬年第一個工作日公布最新面板報價，電視面板全數上漲，並推升監視器面板及模組價格走揚。隨著報價金馬年「開門紅」，法人看好，將助攻面板雙虎友達（2409）、群創（3481）本季傳統淡季營運。

法人指出，友達去年第4季稅後純益28.8億元，每股純益0.38元；2025年終止連三年虧損，全年稅後純益68.43億元，每股純益0.9元。隨著主要產品線報價持續揚升，友達有望持續繳出獲利成績單。

友達對後市展望正向，總經理柯富仁日前在法說會中表示，面板業這二年採理性按需生產策略，整體供給面相對平穩。

他提到，在需求面，本季有運動賽事推動需求，品牌廠拉貨推升價格。而記憶體的材料缺料，促成品牌廠加大電視平均尺寸增加力道。IT類產品因今年進入疫情購機之後的換機潮，加上Windows 10作業系統服務結束後，帶來的換機需求。

群創方面，公司昨天公告將於3月12日舉行法說會，一般預料，也可望釋出正面訊息。

集邦研究副總范博毓表示，電視面板2月需求穩定，主要是面板廠農曆春節期間進行五至七天不等產能調節，讓整體供需維持穩定。

范博毓指出，農曆年連假後，買賣雙方在價格議定上變化不大，電視面板價格維持上漲。估32吋、43吋與50吋2月漲1美元；55吋漲2美元；65吋因需求較好，漲3美元；75吋漲2美元。

他說，電視面板報價續漲牽動下，部分品牌客戶需求比預期增強，推升監視器面板價格走揚。Open Cell面板漲勢近二個月來逐步確立，估2月23.8吋FHD Open Cell面板調漲0.3美元，27吋 FHD Open Cell面板調漲0.2美元。

另外，面板廠在2月將調漲面板模組價格，預估23.8吋FHD面板模組有望率先調漲0.2美元。

至於筆電面板則相對疲弱。受記憶體與其他半導體材料價格調漲影響，范博毓說，2月筆電品牌客戶持續針對筆電面板積極進行提前備貨，但為維持整體材料成本的穩定，因此對持續供過於求的筆電面板價格要求跌價力道仍大。

