DDR5 部分價格鬆動？ 業界：次級品打亂市場

陸媒報導，記憶體價格瘋漲近半年後，近期部分DDR5出現降價態勢，包括歐洲、大陸等市場都出現部分品牌DDR5模組價格轉跌。惟業界人士強調，此波下滑多屬次級品流入市場所致，主流顆粒報價仍維持上漲趨勢，整體產業並未降溫。

陸媒《快科技》報導，歐洲32GB DDR5模組去年9月報價約95至100歐元，上月漲至430至470歐元峰值之後，近期回落到370至420歐元。

Tom's Hardware監測五款32GB DDR5-6000／6400模組，發現美商海盜船（CORSAIR）的報價由2月初480歐元降至425歐元；金士頓由1月初550歐元降至463歐元。報導強調，回落僅出現在部分產品與通路，整體仍處高位。

大陸市場亦相似，多數DDR5價格仍居高位，僅部分略降。專注AI硬科技的新媒體《雷科技》曾指，大陸市場部分記憶體模組價格從人民幣3,999元降至3,199元，英睿達DDR5 16G模組從1月25日的人民幣2,000元降至1,699元，雖仍高價，但降價趨勢已現。