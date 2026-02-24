快訊

年後轉職潮！AI技能成求職標配 看到缺工就跳槽…小心風險

DDR5 部分價格鬆動？ 業界：次級品打亂市場

經濟日報／ 記者謝守真李孟珊／綜合報導
陸媒報導，記憶體價格瘋漲近半年後，近期部分DDR5出現降價態勢，包括歐洲、大陸等市場都出現部分品牌DDR5模組價格轉跌。示意圖。 路透
陸媒報導，記憶體價格瘋漲近半年後，近期部分DDR5出現降價態勢，包括歐洲、大陸等市場都出現部分品牌DDR5模組價格轉跌。示意圖。 路透

陸媒報導，記憶體價格瘋漲近半年後，近期部分DDR5出現降價態勢，包括歐洲、大陸等市場都出現部分品牌DDR5模組價格轉跌。惟業界人士強調，此波下滑多屬次級品流入市場所致，主流顆粒報價仍維持上漲趨勢，整體產業並未降溫。

陸媒《快科技》報導，歐洲32GB DDR5模組去年9月報價約95至100歐元，上月漲至430至470歐元峰值之後，近期回落到370至420歐元。

Tom's Hardware監測五款32GB DDR5-6000／6400模組，發現美商海盜船（CORSAIR）的報價由2月初480歐元降至425歐元；金士頓由1月初550歐元降至463歐元。報導強調，回落僅出現在部分產品與通路，整體仍處高位。

大陸市場亦相似，多數DDR5價格仍居高位，僅部分略降。專注AI硬科技的新媒體《雷科技》曾指，大陸市場部分記憶體模組價格從人民幣3,999元降至3,199元，英睿達DDR5 16G模組從1月25日的人民幣2,000元降至1,699元，雖仍高價，但降價趨勢已現。

延伸閱讀

DDR5 市場

延伸閱讀

三星重登全球DRAM霸主

茂達2025年每股賺13.04元

記憶體漲價 網通廠轉嫁成本

Steam Machine上市日期、售價仍不公開？官方坦言：受記憶體漲價潮影響

相關新聞

擔心晚點買會更貴…宏碁PC湧急單 迎接成長年

宏碁董事長陳俊聖昨（23）日表示，記憶體、中央處理器（CPU）都缺貨大漲價，使得PC廠同步調升售價，部分消費者擔憂「晚點...

泰國意外降稅效應 台達電旗下泰達電市值衝破千億美元

美國最高法院推翻對等關稅後，川普政府將關稅統一重設為15%，等於為原本承受19%關稅的泰國降稅，激勵台達電旗下泰達電昨（...

聯發科董座蔡明介：今年 AI 還是很熱 機會很多要持續投資

聯發科董事長蔡明介昨（23）日唱旺AI發展，強調今年AI還是很熱，已經進入工作使用，從大量投資發展到實際商業應用，逐漸產...

宏碁四大新領域 加速部署

宏碁集團今年邁入50周年，董事長陳俊聖昨（23）日表示，將重新定義集團核心事業，從過去僅限於PC與顯示器，到如今包含子公...

DDR5 部分價格鬆動？ 業界：次級品打亂市場

陸媒報導，記憶體價格瘋漲近半年後，近期部分DDR5出現降價態勢，包括歐洲、大陸等市場都出現部分品牌DDR5模組價格轉跌。...

華邦擬賣1萬張華東股

記憶體大廠華邦昨（23）日公告，將透過一般交易，出售手中封測廠華東股票1萬張。法人以華東昨天收盤價62.2元計算，此次華...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。