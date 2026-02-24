快訊

標普全球永續年鑑優等生出列 遠傳奪全球電信業第一

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
遠傳董事長徐旭東。遠傳／提供

遠傳電信（4904）永續表現再獲世界級認證。國際權威永續評比機構標普全球（S&P Global）公布最新《2026永續年鑑》，遠傳不僅再度入選，且企業永續評鑑（CSA）評分為96分，居全球電信業第一，躋身電信產業前1%企業。

今年全球有超過9,200家企業參與評選，僅59個產業、848家企業入選，遠傳入選為電信產業前1%企業，23項評選指標中，遠傳有17項拿下滿分或全球電信業最高分。

遠傳董事長徐旭東表示，入選標普永續年鑑全球電信第一，證明遠傳具備世界級的永續競爭力，面對快速變動的國際局勢與市場競爭，遠傳會持續將AI深植於應用服務與賦能員工，保持創新的勁道，創造更長遠的價值。

遠傳總經理井琪表示，遠傳將ESG內化為DNA，追求營運穩健成長的同時，透過創新科技導入企業和公部門，同時解決環境與社會的問題。這份全球第一的榮耀，是對遠傳永續經營的肯定。遠傳將持續以科技力驅動永續力，善用AI、5G和智慧資通訊技術，提升營運效能並降低環境影響。遠傳在透明度和報告、重大性、風險與危機管理、商業道德、政策影響、供應鏈管理、資訊安全、環境政策與管理、廢棄物和汙染物管理、水資源管理、氣候策略、人權、職業健康與安全、客戶關係、隱私保護、社區關係等多項指標題組皆獲滿分；今年新納入的「產品管理」題組亦取得全球電信業最高分。

遠傳為全台首家通過SBTi 1.5°C近程目標審核的電信業者，「遠亞併」後加速並承諾2048年達成全面淨零。2025年導入「內部碳定價」制度；以科技強化低碳營運，推估2025年整體溫室氣體排放量較2021年下降超過24.5%，獲國際環保組織CDP「氣候變遷評比」領導A級肯定。

供應鏈永續方面，遠傳強化供應商管理，連五年獲CDP「供應商議合管理」領導A級肯定。

永續 電信業 供應鏈

