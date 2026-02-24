宏碁四大新領域 加速部署

宏碁集團今年邁入50周年，董事長陳俊聖昨（23）日表示，將重新定義集團核心事業，從過去僅限於PC與顯示器，到如今包含子公司「老虎隊」都是核心事業。新事業部分則專注工業電腦、醫療、能源及家電等四大領域，並透過合作、合資、投資與併購，加速布局新事業。

陳俊聖強調，長期來看，希望公司「昌盛繁茂」，核心事業昌盛，新事業要能非常繁茂。宏碁集團目前已經有17家公開發行公司，去年底到今年初又有宏碁智新、宏碁遊戲兩家公司通過上市櫃審議會，陳俊聖預告：「未來還會有更多子公司IPO」。

陳俊聖表示，宏碁（2353）原來的核心事業是PC與顯示器，現在重新定義，包含子公司「老虎隊」現在都是核心事業。

新事業方面，則是原本宏碁集團還不太會做的東西，未來成長性較大的部分。

陳俊聖定義，宏碁的新事業包含四大領域，第一、工業電腦，宏碁過去較專注消費市場，在工業領域發力較少，未來在工業電腦會投入更多；其次是醫療，宏碁智醫已經開了一個好先例。

第三是能源，因為不管人工智慧、人工智慧的資料中心，或是台灣要發展半導體，都會牽涉到電力需求，宏碁在光電或儲能已投入相當多；最後則是家電領域。