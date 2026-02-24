標普全球永續年鑑優等生出列 中華電深耕 ESG 四度入選

國際知名評鑑機構S&P Global於18日公布2026年永續年鑑（Sustainability Yearbook），中華電信（2412）四度蟬聯獲選，ESG分數穩居全球電信產業前5%，凸顯中華電信深耕永續價值，以卓越的ESG績效，穩占世界級頂尖永續企業的領導地位。

S&P Global永續年鑑以Dow Jones領先指數所採用的企業永續評比（Corporate Sustainability Assessment, CSA）得分作為篩選基準，獲選企業之CSA得分需達一定標準且在所屬行業類別中的全球排名前15%。在2025年S&P Global的企業永續評比中，共有逾9,200家企業被納入永續年鑑之評選，最終僅約848家企業獲選，競爭激烈。

中華電信表示，中華電信持續以AI科技力深化永續轉型，並力求資訊揭露之即時性與透明度，協助利害關係人更全面掌握公司在永續發展、業務布局與財務表現上的整體策略與方向。

隨著永續策略深度實踐與成效展現，中華電信連續四年以全球電信業ESG成績Top 5%入選2026永續年鑑，展現強大的永續競爭力與執行力。以全球資本額逾25億美元的全球大型電信業者來看，中華電信分數執全球業者牛耳，樹立國際標竿級領導地位。

為加速邁向2045年淨零藍圖，中華電信表示，2025年已取得為期20年逾46億度企業綠電長約採購協議，並持續運用AIoT技術守護生物多樣性，擴大台灣原生瀕危植物復育據點，同時也穩步推動造林計畫與竹林撫育。

此外，中華電信強調，更領先同業，在2025年發行國內電信業首檔涵蓋生物多樣性主題永續發展債，更提前接軌IFRS永續揭露準則，提早法規規定發布永續資訊專章，為台灣ESG揭露數立標竿，也為低碳轉型及資訊透明奠定根基。中華電信持續將永續治理落實於決策機制與營運流程中，相關成果再度獲S&P Global永續年鑑肯定。